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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الذهب اليوم السبت 9-10-2021 .. فيديو

ذهب
ذهب

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم السبت 9 -10-2021.

أسعار الذهب في مصر:
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 662 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 772 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 882 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6176 جنيها.

وفي سياق آخر، أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.
 

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