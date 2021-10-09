شاومي تزود هاتف Redmi Note 11 Pro بتقنية خارقة

أشارت أحدث التسريبات إلى أن شركة شاومي Xiaomi، تعتزم تزويد أحد هواتف سلسلة Redmi Note 11 القادمة، بسرعة شحن خارقة تبلغ 120 وات.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فإن أحدث المعلومات المسربة صادرة من محطة الدردشة الرقمية المعروفة بتسريباتها الموثوق بها، وهي أن طراز Pro أو Pro Max القادم بسلسلة شاومي ريدمي نوت 11، سيتميز بشحن سريع 120 وات، وهي تعد ترقية كبيرة مقارنة بإصدارات الشركة الحالية Note 10 Pro و Pro Max اللذين يتميزان بسرعة شحن 33 وات.

هاتف شاومي القادم يدعم كاميرا 200 ميجابكسل وسرعة شحن خارقة



ويشار إلى أن هواتف شاومي هي الوحيدة في السوق التي تدعم الشحن بقوة 120 وات، من بينها هاتفي هي 11T Pro و Mix 4.

وحسبما ذكرت التسريبات السابقة، من المقرر أن يدعم هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، كاميرا أساسية مزودة بمستشعر سامسونج يبلغ دقته 200 ميجابكسل.

وفيما استعرض موقع LetsGoDigital، مقطع فيديو لتصميم هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو القادم، والذي سيقدم واجهة مشابهة للطراز الحالي، وسيتمتع بحواف شاشة نحيفة، مع ثقب في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.



وستضم الجهة الخلفية من هاتف Redmi Note 11 Pro، ووفقا لموقع "LetsGoDigital"، شعار الشركة في أسفل اليسار من الخلف، وإلى جانب شعار Redmi، بالإضافة إلى رمز "5G"، مما يعني أن الهاتف سيدعم اتصال شبكات الجيل الخامس.