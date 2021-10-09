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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحديثه عن كورونا في الصين.. ظهور صحفي بعد 600 يوم غياب

صدى البلد

 600 يوم غاب فيهم عن الأنظار، وكأن الصحفي الصيني الذي كشف عن تفشي فيروس  كورونا المستجد "كوفيد-19" في ووهان قد ارتدى طاقية الإخفاء، ليظهر بعد كل هذه الفترة الطويلة حيًا ولكنه يرفض الإفصاح عما حدث معه أو ذهب إليه.

استقل "تشين كيوشي" آخر قطار متاح إلى ووهان في يناير 2020 ، مخاطرًا بحياته في منطقة مليئة بالفيروس للإبلاغ عن تفشي المرض وتحدى الحكومة الصينية.

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ليكشف صاحب القلم الصحفي البالغ من العمر 34 عامًا، كيف كان السكان محبوسين في منازلهم عندما كان الفيروس الغامض آنذاك ينتشر في المدينة ، وفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور.

كما قارن بين كوفيد والسارس ، مدعيا أن الحزب الشيوعي الصيني قد قام بـ التستر على الحقيقة وكتلة المعلومات في كلتا الحالتين.

وقال في مقطع فيديو تمت مشاهدته أكثر من 1.5 مليون مرة "إذا نشرنا الأخبار والمعلومات أسرع من الفيروس ، فيمكننا كسب هذه الحرب".

واصل تشين توثيق الكارثة التي تفشت في المدينة خلال إغلاقها الأول من خلال إجراء مقابلات مع الأشخاص الذين فقدوا أحبائهم والتصوير داخل المستشفيات المحلية.

كما زار سوق هوانان للمأكولات البحرية ، والذي كان متورطًا بشكل كبير في تفشي المرض الأولي، ولكن ما كان يكتبه ويصوره ويشره الصحفي الصيني محل إعجاب للحكومة الصينية.


وقبل فترة وجيزة من اختفائه ، كان تشين مدركًا على ما يبدو أن الحكومة تعمل معه ، نشر مقطع فيديو متحديًا إيها :"أنا لست خائفًا حتى من الموت. هل تعتقد أنني خائف منك يا الحزب الشيوعي؟".

فجأة ، بعد أسبوعين من تلقي التقارير من ووهان ، سكت تشين ولم يسمع عنه مرة أخرى حتى هذا الشهر ، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.


نشر تشين رسالة على تويتر وظهر في مقطع فيديو مع صديق. لم يكشف الصحفي في أي وقت عن مكان وجوده منذ ما يقرب من عامين.
وقال بعد هذا الغياب الطويل:"على مدار العام والثمانية أشهر الماضية ، مررت بالكثير من الأشياء. يمكن التحدث عن بعضها ، والبعض الآخر لا يمكن التحدث عنه".

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حتى الآن ، لم يرد تشين على طلبات إجراء مقابلات من مؤسسات إعلامية عالمية بخصوص البيان الذي قاله.

من المثير للقلق أنه ليس الصحفي الصيني الوحيد الذي اختفى خلال الوباء وفقًا للمراسل الأسترالي شاري ماركسون ، الذي نشر كتابًا بعنوان "ما حدث بالفعل في ووهان '' عن الوباء والتستر عليه.

الصحفي الصيني فيروس كورونا كوفيد-19 600 يوم

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