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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

الفنانة سهير رمزي
الفنانة سهير رمزي

أثارت الجدل في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، بما صرحت به حيال أزواجها، فهناك أختلاف أقاويل كثيرة حول زيجات الفنانة سهير رمزي، كانت "سهير" تُعد أيقونة الإغراء في السينما المصرية، ولها العديد من الاعمال السينمائية والدرامية.

" لم اعد أذكر عددهم بصراحة، لكن كله بالحلال، وهذا أهم شئ، والأمر الآخر أن العدد كبير لأنه مافيش ثقة"، هذه الجملة التي أثارت بها الفنانة سهير رمزي الجدل حول تعدد زيجاتها، وتعد أطول فترة لزواجها من زوجها الأخير علاء الشربيني، وأنه هو المتحكم في العصمة، مثل زوجها الأول ، على عكس معظم الزيجات كانت هي المتحكمة في العصمة.

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نصيحة والدتها تسببت في زواجها 9 مرات

الفنانة سهير رمزي من أكثر الفنانات اللائي تزوجن في الوسط الفني، إذ مرت على 9 زيجات متتالية خلال مسيرتها الفنية وحتى الآن، ومن الأحاديث المثيرة إعلانها في إحدى اللقاءات التليفزيونية أن والدتها الفنانة درية أحمد نصحتها من ذي قبل بنصيحة غيرت مسار حياتها تمامًا، وكانت: "لا تثقي في رجل أبدًا"، وهذه كانت النتيجة بسبب تلك النصيحة، أنها تزوجت 9 مرات.

زيجات سهير رمزي 

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كان اشهر زيجات الفنانة سهير رمزي من الوسط الفني زواجها بالموسيقار حلمي بكر والفنان فاروق الفيشاوي والفنان محمود قابيل، و تزوجت من خارج الوسط الفني من الأمير السعودي خالد بن سعود، ورجل الأعمال سيد متولي رئيس نادي المصري البورسعيدى، ورجل الأعمال الخليجي محمد الملا.

الراجل اللي فلت مني

كمال الشناوي دا الراجل اللي فلت مني كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي، لكنه كان الأخ العزيز الذي لم تنجبه أمي"، فكان الفنان كمال الشناوي هو الزوج الذي تمنته، موضحة أن سبب تعدد زيجاتها هو حرمانها من الأب والأخ والابن، فكانت تشعر بضرورة وجود الرجل كسند في حياتها. وتابعت "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها"

أطول زواج لها 

إنعدام الثقة كان السبب وراء انتهاء زواجها، لكن زواجها الأخير من علاء الشربيني هو المستمر حتى الأن منذ 12 عام، معربة عن سعادتها معه في حياتها الزوجية، وأنها تعيش معهحياة مثالية مليئة بالفرح والإحترام، موضحة خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني،  "من ساعة ماتجوزنا لحد دلوقتي أسلوبه ماتغير، هو هو نفس الشخص في أسلوبه وطريقته وأخلاقه وكرمه.. حقيقي (علاء) هدية من ربنا، وعايشة معاه حياة حلوة".

سهير رمزي علاء الشربيني حلمي بكر درية أحمد فاروق الفيشاوي محمود قابيل كمال الشناوي

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