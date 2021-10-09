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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هانى الناظر يحذر: ظهور هذه الأعراض يشير لخلل بالغدة الدرقية

صدى البلد

قال الدكتور هانى الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية ،  إن هناك حالات بدأ فيروس كورونا لديها عن طريق الإصابة بالأمراض الجلدية ومنها الطفح  ، التورم الجلدى .


وأضاف " الناظر "  ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc  ، ان الخلل فى الغدة الدرقية يسبب أيضا تساقط الشعر والأظافر ، موضحا ان البهاق مرض مناعى وخلل جينى وراثى معين ولكنه غير معدى .


وأشار إلى أن حالات تليف الكبد تكون أعراضها ظهور علامات داكنة على الوجه وبقع كثيرة ، بالاضافة إلى أن علامات الانيميا تشمل تساقط الشعر ، بهتان الجلد .

 

يذكر ان الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية قد حذر فى تصريحات سابقة من 3 عادات غذائية ضارة بالصحة ومنها  الاكثار من تناول السكر والحلويات المصنعة ، الاكثار من تناول الملح والمخللات ،  تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة مساءً

 

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