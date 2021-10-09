هانى الناظر يحذر: ظهور هذه الأعراض يشير لخلل بالغدة الدرقية

قال الدكتور هانى الناظر ، استشاري الأمراض الجلدية ، إن هناك حالات بدأ فيروس كورونا لديها عن طريق الإصابة بالأمراض الجلدية ومنها الطفح ، التورم الجلدى .



وأضاف " الناظر " ، خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، ان الخلل فى الغدة الدرقية يسبب أيضا تساقط الشعر والأظافر ، موضحا ان البهاق مرض مناعى وخلل جينى وراثى معين ولكنه غير معدى .



وأشار إلى أن حالات تليف الكبد تكون أعراضها ظهور علامات داكنة على الوجه وبقع كثيرة ، بالاضافة إلى أن علامات الانيميا تشمل تساقط الشعر ، بهتان الجلد .

يذكر ان الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية قد حذر فى تصريحات سابقة من 3 عادات غذائية ضارة بالصحة ومنها الاكثار من تناول السكر والحلويات المصنعة ، الاكثار من تناول الملح والمخللات ، تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة مساءً