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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

إعلان أسماء المقبولين في المدن الجامعية بالأزهر

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر مع الطلاب

أعلنت جامعة الأزهر، أنه تم الإنتهاء من مراجعة أسماء الطلاب المتقدمين للسكن في المدينة الجامعية في كليات: الطب البشري- طب الأسنان- الهندسة الزراعية- الهندسة- الإعلام - اللغات والترجمة - التجارة - اللغة العربية - أصول الدين".

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لمعرفة الأسماء المقبولين في المدينة الجامعية من هنا

وأوضحت جامعة الأزهر، أنه تم الإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين للسكن في المدينة الجامعية، والأسماء متاحة عبر موقع جامعة الأزهر ولمعرفة الأسماء من هنا

وأشارت جامعة الأزهر، إلى أنه تم وضع جدول زمني للتسكين يبدأ من غدٍ الأحد بتسكين الحاصلين على تقدير: ممتاز فرق نهائية، ويوم الاثنين يتم تسكين: ممتاز فرق النقل، أما الطلاب الحاصلون على تقدير: جيد جدًّا فرق نهائية، فتقرر تسكينهم يوم الثلاثاء، أما الحاصلين على تقدير: جيد جدًّا فرق النقل فتقرر تسكينهم يوم الأربعاء. 

ويوم الخميس تقرر تسكين المتخلفين من المراحل السابقة، وجار نشر باقي كليات البنين والبنات تباعا. 

رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارات عاجلة 

 

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارات مهمة؛ للتيسير على الطلاب والطالبات تضمنت: سرعة الإعلان عن الأسماء المقبولة بالمدن الجامعية مساء اليوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكينهم بعد التحقق من حصولهم على التطعيم.

 وتم توجيه الدعوة لمسئولي بنكي: مصر، والأهلي المصري؛ لبحث سبب عدم تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بالكامل .

 وقرر رئيس جامعة الأزهر، تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري؛ للوقوف على سبب تأخر إعلان نتيجة التنسيق لبعض الطلاب، وتحويل المتسبب للتحقيق العاجل، وتكليف رئيس الإدارة المركزية للمدن ومديري المدن الجامعية وشئون التعليم بسرعة الانتهاء من مراجعة الكشوف بصورة نهائية.

وقرر رئيس جامعة الأزهر، تكليف نواب الفروع لمتابعة سرعة تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، إضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الطلاب في المدن؛ للوقوف على المشاكل ومحاولة حلها، وتلقي المقترحات، والرد على الاستفسارات ومتابعة ما تبقى من صيانة حتى تعمل المدينة بكامل طاقتها.
 

و قرر تكليف رعاية الشباب في الكليات بالتواصل مع الطلاب غير المقتدرين؛ لتقوم الجامعة بسداد رسوم الدراسة عنهم من خلال صندوق التكافل الطلابي .
   

جامعة الأزهر الأسماء المقبولين المدينة الجامعية أسماء الطلاب المقبولين للسكن جدول زمني للتسكين

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