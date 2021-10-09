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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع طالبتي البحيرة وبكاء طفل المنصورة |مشاهد صادمة في أول يوم دراسة

بكاء طفل المنصورة
بكاء طفل المنصورة

شهد اليوم السبت أول أيام العام الدراسي الجديد في المحافظات التي تعمل بنظام الفترتين الدراسيتين الصباحية والمسائية، عددا من الأحداث التي أثارت اهتماما كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي في مختلف المحافظات.


ففي أول أيام العام الدراسي في محافظة الدقهلية شهدت المحافظة واقعة غريبة، وبكاء أحد الأطفال داخل الصف الأول الإبتدائي، في مدرسة منية سندوب الابتدائية التابعة لمركز المنصورة ، في واقعة لفتت الأنظار .

بكاء طفل المنصورة 

تفاجأ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال دخوله إحد فصول المدرسة بدخول أحد التلاميذ في نوبة من البكاء، والتوسل للمحافظ ومعلمة الفصل بالذهاب والخروج من المدرسة، قائلا: "والنبي عايز أروح يا عمو".

واقعة الطفل أثارت جدلا كثيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعادت للأذهان واقعة الطفل الذي كان يتوسل للمعلمة في أحد الفصول العام قبل الماضي كي ينام وهو يقول لها:"عايز أنام ربع ساعة بس يا حاجة".

وفاة طالبتين في البحيرة

وأمام البكاء المستمر من طفل المنصورة لم يجد المحافظ أمامه إلا تهدئة الطفل وحث الطلاب على التصفيق له، ليفاجأ من رد فعل التلميذ وهو يقول لمعلمة الفصل: "اكتبيلي الواجب والنبي خليني أروح".


ومن ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة واقعة مؤسفة حيث لقي طالبتان مصرعهما، بينما أصيبت الثالثة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث سير على الطريق الزراعى بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بثلاث أشخاص على طريق شبرا النونة التابعة لمركز إيتاي البارود.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع :" حنين .ع، 13 سنة، إسراء .م، 13 سنة" وإصابة :"جهاد أحمد، 13 سنة" وجميعهم يقيمون فى مركز إيتاي البارود، أثناء عبور الطريق، تم نقل المصابة المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

محافظة البحيرة التواصل الاجتماعي محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل منية سندوب العام الدراسي الجديد

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