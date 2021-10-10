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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.8 تريليون جنيه حجم القروض الممنوحة لعملاء البنوك .. يونيو الماضي

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفع حجم التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك للعملاء من غير الحكومة إلى 1.8 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.7762 تريليون جنيه في مايو السابق له ومقارنة بـ1.74 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.


كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك للعملاء بالعملة المحلية إلي 1.6 تريليون جنيه في يونيو الماضي مقابل 1.514 تريليون جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه في إبريل من نفس العام.

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ووصلت التسهيلات المقدمة لقطاع الزراعة لـ 34.62 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 33.452 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 32.64 مليار جنيه في إبريل 2021.


بينما بلغت أرصدة التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لقطاع الصناعة لـ 346.3 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 317.83 مليار جنيه في مايو 2021 ومقارنة بـ 412.8 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.
ووصلت أرصدة التسهيلات الإئتمانية لقطاع التجارة لـ 179.03 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 177.731 مليار جنيه في مايو من نفس العام ومقارنة بـ 175.7 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.
 

التسهيلات الإئتمانية مال واعمال اخبار مصر البنك المركزي قطاع التجارة

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