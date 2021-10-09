الإجراءات والعقوبة.. النيابة الإدارية تكشف تطورات قضية إلقاء لقاحات كورونا في ترعة بالمنيا

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن التحقيقات ما زالت جارية حول أزمة العبوات الخاصة بلقاح فيروس كورونا، التي عثر عليها ملقاة على جوانب أحد الترع في محافظة المنيا.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة " الحدث اليوم"،:" بعض المواطنين اكتشفوا الواقعة، وتم التأكد من اللقاحات، وهى لقاح سينوفارم الصيني، بحوالي 33 كرتونة، بإجمالي 26 ألف جرعة".

وأوضح محمد سمير: "النيابة الإدارية مستمرة في تحقيقاتها، وهناك تحقيقات جنائية تجريها النيابة العامة“، مضيفا: ”العقوبة التي تصدرها النيابة الإدارية قد تصل لـ فصل المتسبب من الخدمة".

واستطرد محمد سمير: "كل اللقاحات التي تم العثور عليها، ليست منتهية الصلاحية، ولكنها صالحة للاستخدام حتى 2023".

وأشار محمد سمير إلى أنه: "بمجرد انتهاء التحقيقات؛ سيتم إعلان النتائج، ومحاسبة من تورط في هذه الواقعة"، مضيفا: "استخدام لقاحات كورونا التي كانت متواجدة بجوار ترعة بالمنيا مرة أخرى؛ يرجع إلى قرار النيابة العامة، والجهة المختصة وهي وزارة الصحة".

