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رئيس التحرير
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القاهرة تشهد مجهودات كبيرة لتطوير شبكة الطرق والمباني

خالد صديق: مشروعات التنمية الحضارية سقف طموح عمرانى غير محدود

خالد صديق
خالد صديق

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، أن ما تم من مشروعات هو خطة تنمية حضارية جديدة و سقف طموح عمراني غير محدود، موضحا أن القاهرة تشهد مجهودات كبيرة لتطوير شبكة الطرق والمباني.

و أضاف «خالد صديق» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أنه جار تطوير حديقة الفسطاط على مساحة 500 فدان لانشاء حديقة مركزية بالتعاون مع الهيئة الهندسية لتطوير الطرق المجاورة، فضلا عن تطوير العشوئيات والمناطق غير الأمنة.

و اوضح  مدير صندوق التنمية الحضرية،أن هناك دراسة شاملة لكل لتطوير مكان، سواء دراسة اجتماعية أو بيئية أو صحية واقتصادية ونفسية، فضلا عن الدراسة العمرانية للمدن الجديدة.

وأشار «خالد صديق» إلى أن تكلفة تطوير حديقة الفسطاط  بلغ حوالي ٦ مليار تقريبا، لافتا إلى أن جولات الرئيس السيسي لها مردود إيجابي كبير.

ونوه إلى أنه قام بجولة تفقديه مع محافظ جنوب سيناء للأطمئنان على المشروعات منها الرويسات والمباني الحضارية، وتجهيز المشاريع الجديدة، موضحا أن الدولة تسعى إلى توفير سكن وحياة كريمة للمواطن وتأمين حياته، ومرعاة المستوى الإجتماعي والثقافي والتعليمي والصحي.

 

رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ الغربية يناقشان تطوير المناطق العشوائية


ناقش المهندس خالد صديق مدير صندوق التنمية الحضرية و الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تطوير عدد من المشروعات بالغربية وذلك ضمن خطة المحافظة ‏والصندوق لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى والمناطق العشوائية‎. 
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بدء الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وعلى رأسها أعمال إنشاء مشروع منطقة العجيزي ضمن المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات و المدن ‎ الكبرى .

وكذلك مناقشة موقف تطوير المناطق غير المخططة بعدد 5 مناطق بمدينة طنطا و عدد 2 ‏منطقة بالمحلة الكبرى.  


وكذلك مناقشة موقف تطوير المناطق غير المخططة بعدد 5 مناطق بمدينة طنطا و عدد 2 ‏منطقة بالمحلة الكبرى.  

وأوضح رحمي أنه تم الانتهاء من مشروعات المحلة في اول شهر أكتوبر ‏‏2021 وانه سيتم الانتهاء بالمواقع بمدينة طنطا في خلال شهر حيث يتم تطوير تلك المناطق من خلال رفع كفاءة الشبكات وتطويرها ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للمناطق المحرومة ورصف جميع الشوارع سواء بالأسفلت أو ‏الانترلوك‎. 
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الجدير بالذكر ان المهندس خالد صديق رئيس الصندوق والسيد محافظ الغربية اتفقا على ضرورة ضغط الأعمال وبدقة عالية.

 

خالد صديق صندوق التنمية الحضرية تنمية حضارية حديقة الفسطاط الرئيس السيسي

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