قيس سعيد: تشكيل الحكومة التونسية خلال ساعات.. وإحالة البعض للقضاء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إنه سيتم تشكيل الحكومة التونسية والإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

وأكد سعيد خلال لقاء مع المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، حرصه على حماية الحقوق والحريات، موضحا أنه هناك من سيتم إحالته على القضاء.

وقال الرئيس التونسي "القضية بالنسبة لي هي قضية شعب ودولة وتحقيق آمال شعبنا..هل سمعوا برصاصة واحدة أطلقت أو قطرة دم أسيلت؟! وبالنسبة إلى بعض القضايا التي أحيلت على المحكمة العسكرية كانت بسبب وجود حكم صادر في حق أحدهم منذ سنة 2018 بالإضافة إلى كون اختصاص المحكمة كان بنص القانون وليس خارج القانون".

وأضاف سعيد "نحن حرص منهم على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات وهناك من سيتم إحالته على القضاء العادل والمستقل الذي يعطي لكل ذي حق حقه وليس كما يقولون ويكذبون ويتآمرون على بلدهم من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة".

وتابع قيس سعيد "ليس لدي معهم حسابات ولا أعيرهم أهمية على الإطلاق".

وشدد سعيد على ان تونس ليست تحت وصاية أي كان، منتقدا طلب "بعض الأشخاص من الاطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي".

وأضاف الرئيس التونسي أنه لن يقبل أن تكون البلاد تحت وصاية أحد، في إشارة إلى الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، الذي توجه بطلب إلى فرنسا من أجل التوقف عن مساعدة تونس والتدخل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الرئيس قيس سعيد بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها.