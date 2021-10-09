عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قيس سعيد: تشكيل الحكومة التونسية خلال ساعات.. وإحالة البعض للقضاء

قيس سعيد: تشكيل الحكومة
قيس سعيد: تشكيل الحكومة التونسية خلال ساعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، إنه سيتم تشكيل الحكومة التونسية والإعلان عنها خلال الساعات القادمة.

وأكد سعيد خلال لقاء مع المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، حرصه على حماية الحقوق والحريات، موضحا أنه هناك من سيتم إحالته على القضاء.

وقال الرئيس التونسي "القضية بالنسبة لي هي قضية شعب ودولة وتحقيق آمال شعبنا..هل سمعوا برصاصة واحدة أطلقت أو قطرة دم أسيلت؟! وبالنسبة إلى بعض القضايا التي أحيلت على المحكمة العسكرية كانت بسبب وجود حكم صادر في حق أحدهم منذ سنة 2018 بالإضافة إلى كون اختصاص المحكمة كان بنص القانون وليس خارج القانون".

هناك من طلب التدخل في شئوننا..قيس سعيد:لا نقبل أن تكون تونس تحت وصاية أحد

تونس.. قيس سعيد يتابع جهود تشكيل الحكومة

وأضاف سعيد "نحن حرص منهم على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات وهناك من سيتم إحالته على القضاء العادل والمستقل الذي يعطي لكل ذي حق حقه وليس كما يقولون ويكذبون ويتآمرون على بلدهم من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة".

وتابع قيس سعيد "ليس لدي معهم حسابات ولا أعيرهم أهمية على الإطلاق".

وشدد سعيد على ان تونس ليست تحت وصاية أي كان، منتقدا طلب "بعض الأشخاص من الاطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي".

وأضاف الرئيس التونسي أنه لن يقبل أن تكون البلاد تحت وصاية أحد، في إشارة إلى الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، الذي توجه بطلب إلى فرنسا من أجل التوقف عن مساعدة تونس والتدخل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الرئيس قيس سعيد بعد القرارات الاستثنائية التي اتخذها.

قيس سعيد تونس الرئيس التونسي الحكومة التونسية القضاء

موضوعات متعلقة

تونس.. أمطار غزيرة وتساقط البرد على أماكن محدودة

هناك من طلب التدخل في شئوننا..قيس سعيد:لا نقبل أن تكون تونس تحت وصاية أحد

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة: تطعيم الفئة العمرية من 16 لـ 18 سنة «أمر محتمل»|فيديو

عتمت .. عمرو أديب يعلق على انقطاع الكهرباء في لبنان |فيديو

أسباب إزالة الغدة الدرقية .. وهل تمثل خطورة ؟

مستشار الرئيس: الدولة تستهدف توفير الحماية للطلاب مع بداية العام الدراسي |فيديو

ناقدة فنية تفتح النار على ياسمين صبري : «ممثلة الريأكشن الواحد» |فيديو

أخبار الزمالك .. موعد انتظام حمدي النقاز في تدريبات أهلي جدة..راحة لخماسي الشباب من التدريبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

هدف يثير مشاكل.. لماذا تسبب عمر مرموش في أزمة إعلامية رياضية ؟

والد طفل مدرسة الدقهلية: "ابنى بيعيط ومش عايز يروح المدرسة تانى"

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

إديني الواجب عايز أروح.. تفاصيل كوميدية لواقعة طفل ابتدائي ومحافظ الدقهلية

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ