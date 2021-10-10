عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

ريدمي تستعد لإطلاق
ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

تعتزم شركة ريدمي، العلامة التجارية الفرعية  لشركة شاومي الصينية، إطلاق هاتف جديد بقدرات جبارة بمواصفات الهواتف الرائدة مع سعر مناسب للغاية، وهو هاتف + Xiaomi Redmi K50 Pro ، حيث من المقرر أن ينافس هواتف سامسونج بقدراته المذهلة. 

وبحسب موقع Notebookcheck فإن شركة شاومي قد كشف عدد من مواصفات هاتف +  Redmi K50 Pro على صفحتها الرسمية بموقع  ويبو، حيث بدت إمكانات الهاتف جبارة والتي ستكون مفاجآة كبيرة لمستخدمي هواتف ريدمي. 
  

شاومي تزود هاتف Redmi Note 11 Pro بتقنية خارقة

شاومي تعلن الموعد الرسمي لإطلاق وحش الألعاب Black Shark 4S.. مواصفات


وسيأتي هاتف ريدمي +  Redmi K50 Pro ع ستأتي شاشته البالغة 6.7 بوصة  من نوع OLED وبجودة عرض 2K، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ  x 2400 1080   ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.


وسيقدم هاتف +  Redmi K50 Pro كاميرا خلفية  ثلاثية الأساسية بدقة 108 ميجا بيكسل، مقترنة بكاميرا تليفوتوجرافية للتقريب، بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو.  


وسيحتوى هاتف ريدمي +  Redmi K50 Pro على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، كما يتم شحن البطارية فى حوالى 40 دقيقة، مع نظام التشغيل أندرويد 11 . 


وسيعمل هاتف ريدمي +  Redmi K50 Proعلى معالج قوى من شركة كوالكوم الامريكية من نوع Snapdragon 898 ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 4 و 6 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت.

هاتف Xiaomi Redmi K50 Pro مواصفات هاتف Xiaomi Redmi K50 Pro هواتف ريدمي هواتف شاومي

ترشيحاتنا

فضل الصلاة على النبي 100 مرة صباحا ومساءً.. مكافآت ربانية

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

فى اليوم العالمي للصحة العقلية .. رياضة المشي تصنع العجائب

في عيد ميلاد الكينج.. أشهر ما قاله محمد منير عن بلاده النوبة

راكب جن جنونه.. حادث أمني وهبوط اضطراري بمطار لاجوارديا في نيويورك |تفاصيل

ريدمي تستعد لإطلاق هاتف عملاق ينافس هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

بث مباشر .. بيج رامي ينافس علي لقب مستر أولمبيا

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

توجيه عاجل من الأرصاد السعودية لمواجهة الشاهقة المائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

ملابس مناسبة للأم المرضعة في الخريف .. صور

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ