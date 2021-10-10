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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد التتويج بالبطولة العربية للسلة.. هاشتاج الأهلي بطل العرب يكتسح تويتر|شاهد

صدى البلد

دشن عدد كبير من جماهير النادى الأهلى ، هاشتاج “ الأهلي بطل العرب ” بعد تتويج المارد الأحمر بلقب  البطولة العربية للسلة  للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 78/66 فى نهائى البطولة.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

 

 

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بلقب البطولة العربية التي استضافها الاتحاد السكندرى خلال الفترة الماضية.

وجاء تتويج الأهلى عقب فوزه على فريق الكويت الكويتي بنتيجة 78/66 فى نهائي البطولة.

جاءت المباراة قوية ومليئة بالندية بين الفريقين وانتهى الفترة الأولى بتقدم الفريق الكويتى على الأهلى بنتيجة 23/20 وواصل تقدمه فى الفترة الثانية الذي انتهى بنتيجة 36/35 وفى الفترة الثالثة استفاق رجال سلة الأهلى واظهروا قوتهم الحقيقة وحولوا تأخرهم إلى تقدم كبير فى النتيجة 63/49، وفى الفترة الرابعة واصل الأهلى اثبات تفوقه وأعلن فوزه بالمباراة بنتيجة 78/66والتتويج بالبطولة.

وتأهل رجال سلة الأهلي إلى نهائي البطولة بعد التغلب أمس الجمعة على فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة، بعد مباراة مثيرة بعد ان انتهى اللقاء بالتعادل بنتيجة ٦٨-٦٨ ليتم اللجوء إلى وقت إضافي حسمه فريق «رجال سلة الأهلي» لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣ ليحجز مقعده في النهائي أمام فريق الكويت الكويتي.

الأهلى الاتحاد السكندري النادي الأهلي

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