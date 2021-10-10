طارق شاش: معرض تراثنا عبارة عن أداة تسويقية للبراندات والعارضين

قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن المعرض يضم 1600 عارض، وهو أكثر من ضعف عدد العارضين في الدورة السابقة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الاولي المصرية"، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض تراثنا، مختلف عن سابقيه من حيث الحجم والجودة.



ولفت إلى أن الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، بجانب مجموعة من الدول العربية الشقيقة، مشاركة في معرض تراثنا لهذا العام، ومنها الإمارات والأردن والسودان.

وأشار إلى أن معرض تراثنا لهذا العام يضم عددًا كبيرًا من الأجنحة، منها جناح مخصوص لـ"حياة كريمة".

وأوضح أن معرض تراثنا هو عبارة عن أداة تسويقية للبراندات والعارضين، مفيدًا بأن أمازون ستفتح مجالات للتسويق للعارضين المشاركين.