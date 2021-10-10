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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تأكدت من العلم والدين.. إلهام شاهين تكشف سبب تأييدها لـ التبرع بالأعضاء

صدى البلد

كشفت الفنانة الهام شاهين، سبب تأييدها  لـقضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مردفة:" أنا مقتنعة بهذا الأمر وتأكدت من العلم والدين".

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر  قناة "الأولى المصرية"،:" المبادرة التي أطلقتها للتبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة بموافقة المتبرع انضم لها مجموعة كبيرة من الأشخاص بينهم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والمستشار أمير رمزي، والدكتور سعد الدين الهلالي، ورجال دين وعلم وطب وقضاء.

وتابعت:" هذه المبادرة بمثابة صدقة جارية وتنقذ عددا من المحتاجين وهي مبادرة جيدة للغاية، مردفة:"التبرع افيد بدل ما الجسد يأكله الدود".

وأوضحت شاهين:" الأفضل هي استفادة المريض من هذا العضو، لافتة إلى أن هناك عددًا من الدول تجيز الأمر ولاسيما في ظل نقص القرنية التي نستوردها من الصين .

وأشارت إلى أن الفقراء قد يموتون نتيجة لعدم امتلاك أموال كافية لشراء الأعضاء، لافتة إلى أن بعض الأعضاء لا تزرع إلا بعد وفاة الإنسان وهو أمر في منتهى الإنسانية والعلم لفائدة البشرية.

الفنانة إلهام شاهين رئيس جامعة عين شمس محمود المتيني عين شمس برنامج التاسعة

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