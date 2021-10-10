للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

سطر البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة كمال الأجسام، بعدما توج بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد اللقب في العام الماضي 2020، وذلك عقب نهاية منافسات النهائي الذي أقيم اليوم في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي تقع في ولاية فلوريدا.

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس بيج رامي حامل اللقب، مع مواطنيه محمد شعبان وحسن مصطفى في منافسات الوزن المفتوح، فيما يشارك الورداني في فئة وزن 212 إلى 96 كجم.

ويشارك في منافسات الوزن المفتوح 37 لاعبًا، تأهل منهم 16 عن طريق اختيارات الاتحاد الدولي، فيما صعد 21 لاعبًا عن طريق النقاط.

ووجه بيج رامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” رسالة لمتابعيه لدعمه وكتب :" جاهزين … دعواتكم".

وحرص مجدي عبدالغني نجم الأهلي والمنتخب السابق على دعم اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : " كل الدعم لبطلنا العالمي " بيج رامي “ لتحقيق لقب مستر اولمبيا الثاني على التوالي بمشيئة الله ”

وأكد بيج رامي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، أنه عازم أن يهزم نفسه ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي، في ظل اعترافه بصعوبة المنافسة مع عظماء العالم في اللعبة.

وأضاف أنه متشوق لخوض البطولة وجاهز للاحتفاظ باللقب، وهو ما جعله يتدرب خلال هذه السنة طوال الوقت لإسعاد جماهيره وعشاقه حول العالم.

وداعب بطل مستر أولمبيا جماهيره بمقولة أن "الشتاء سيأتي غدًا"، وهي نفس المقولة التي قالها العام الماضي قبل تتويجه باللقب الأهم في عالم كمال الأجسام.

وكان بيج رامي قد أعلن أن التحكيم السري، فيما سيكون العرض النهائي والنتيجة الخاصة بالبطولة، فجر الأحد.

يذكر أن بيج رامي توج بلقب مستر أولمبيا الموسم الماضي، بعد تغلبه على فيل هيث وبراندون كوري، والإيراني هادي شوبان ووليام بوناك وغيرهم من النجوم الذين تألقوا على مسرح أولمبيا على مدار السنوات العشر الأخيرة.