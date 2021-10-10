بيج رامى يرفع علم مصر بعد فوزه ببطولة مستر أوليمبيا 2021

رفع البطل المصري ممدوح السبيعي ، المعروف باسم بيج رامي علم مصر بعد فوزه ببطولة مستر أوليمبيا 2021 ، وذلك للمرة الثانية على التوالي .

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس بيج رامي حامل اللقب، مع مواطنيه محمد شعبان وحسن مصطفى في منافسات الوزن المفتوح، فيما يشارك الورداني في فئة وزن 212 إلى 96 كجم.

ويشارك في منافسات الوزن المفتوح 37 لاعبًا، تأهل منهم 16 عن طريق اختيارات الاتحاد الدولي، فيما صعد 21 لاعبًا عن طريق النقاط.

ووجه بيج رامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” رسالة لمتابعيه لدعمه وكتب :" جاهزين … دعواتكم".