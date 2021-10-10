عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيج رامى يرفع علم مصر بعد فوزه ببطولة مستر أوليمبيا 2021

صدى البلد

رفع البطل المصري ممدوح السبيعي ، المعروف باسم بيج رامي علم مصر بعد فوزه ببطولة مستر أوليمبيا 2021 ، وذلك للمرة الثانية على التوالي .

 

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد.

وتقام البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس بيج رامي حامل اللقب، مع مواطنيه محمد شعبان وحسن مصطفى في منافسات الوزن المفتوح، فيما يشارك الورداني في فئة وزن 212 إلى 96 كجم.

ويشارك في منافسات الوزن المفتوح 37 لاعبًا، تأهل منهم 16 عن طريق اختيارات الاتحاد الدولي، فيما صعد 21 لاعبًا عن طريق النقاط.

ووجه بيج رامي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” رسالة لمتابعيه لدعمه وكتب :" جاهزين …  دعواتكم".

 

الولايات المتحدة بيج رامي مستر أوليمبيا 2021

ترشيحاتنا

دعاء لكل مهموم ومديون من رسول الله

سعر الذهب اليوم 10- 10- 2021

هل تواجه شركة فيس بوك أزمة غير مسبوقة ؟ باتريك تاكر يجيب

دعاء العام الدراسي الجديد.. أدعية للأبناء بالنجاح والتوفيق

أول تعليق من بيج رامي بعد تتويجه بلقب مستر أولمبيا للمرة الثانية

من داخل منزله.. احتفال أسرة بيج رامى بعد التتويج بمستر أوليمبيا|فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

للعام الثاني على التوالي.. بيج رامي بطلا لمستر أولمبيا

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

مكافحة كورونا تصدم المواطنين: ذروة الموجة الرابعة الأسبوع المقبل.. اعرف الأعراض

ضيعت عمري في الزمالك .. جنش ينهار فى البكاء على الهواء

أضحك الرئيس بكلمتين.. ماذا حدث بين السيسي ورجل الطفاية دي ؟ (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد بجميع المحافظات

وصول طبيب وزوجته لاتهامهما بهتك عرض 6 فتيات لمحكمة شمال القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

حكاية السهرة | حبني ودلعني جداً .. ماذا فعل العندليب من أجل شهرة شريهان ؟ | شاهد

فيديو

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

مصر دايما مع ولادها.. تفاصيل عودة مصري من قطر لاستكمال علاجه

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ