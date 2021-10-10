من داخل منزله.. احتفال أسرة بيج رامى بعد التتويج بمستر أوليمبيا|فيديو

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ” فيديو من داخل منزل بيج رامى أثناء احتفال أسرته وأصدقائه بفوزه ببطولة مستر أوليمبيا 2021 .

و سطر البطل المصري ممدوح السبيعي، المعروف باسم بيج رامي، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة كمال الأجسام، بعدما توج بلقب بطولة مستر أولمبيا 2021، وذلك للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية، بعدما حصد اللقب في العام الماضي 2020، وذلك عقب نهاية منافسات النهائي الذي أقيم اليوم في مدينة أورلاندو الأمريكية، التي تقع في ولاية فلوريدا.

وتفوق بيج رامي على منافسيه الأمريكي براندون كيري والإيراني هادي شوبان، ليحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي بعد أداء رائع على مدار يومي السبت والأحد.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 7 وحتى 10 أكتوبر، في مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في أورلاندو بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس بيج رامي حامل اللقب، مع مواطنيه محمد شعبان وحسن مصطفى في منافسات الوزن المفتوح، فيما يشارك الورداني في فئة وزن 212 إلى 96 كجم.

ويشارك في منافسات الوزن المفتوح 37 لاعبًا، تأهل منهم 16 عن طريق اختيارات الاتحاد الدولي، فيما صعد 21 لاعبًا عن طريق النقاط.