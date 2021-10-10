عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

ATM
ATM

الفرحة بنزول المرتب الشهري لا تقدر بثمن، وهو ما عبرت عنه رقصة فتاة أمام ماكينة السحب الآلي ATM بمجرد أن رأت النقود.

 

انتشر مقطع فيديو مضحك لفتاة ترقص فرحًا أثناء سحب نقود من ماكينة الصراف الآلي ATM على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

في الفيديو، يمكن رؤية الفتاة وهي ترقص دون حسيب ولا رقيب بعد الحصول على المال.

 

يمكن للمرء أن يقول إن هذا الفيديو هو وصف واضح لشعورنا في أول كل أول شهر، عندما تضاف رواتبنا، ونذهب لصرفها.

 

الفيديو المتداول على “إنستجرام”، ترك مستخدمي الإنترنت في حالة انقسام وترابط شديد.

 

في الفيديو، ترتدي الفتاة قميصًا أسود وقناعًا أسود للوجه، وعندما يبدأ جهاز الصراف الآلي في إرسال النقود، يمكن رؤية الفتاة وهي ترقص وتتأرجح بقوة داخل كابينة الصراف الآلي. 
 

ماكينة الصراف الآلي atm انستجرام مستخدمي الانترنت المرتب المرتب الشهري الصراف الالى رقصة النقود اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

الجدات الراقصات.. شاهد رقص النساء في شوارع الصين هربا من الوحدة

طول شعرها 3 متر.. شاهد صاحبة الرقم القياسي لأطول شعر في الهند|صور

شاهد.. عروسان يدخلان إلى حفل زفافهما على حفار|فيديو

نشرة المنوعات.. سيارة تسلا ترى العفاريت .. سائق توكتوك يدخل موسوعة جينيس .. أسد في حمام عمومي .. ورجل يحمم ثعبان كوبرا

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

ترشيحاتنا

جرائم حرب.. قوات أبي أحمد تشن هجوما دمويا على إقليم تيجراي

وسط إجراءات إحترازية .. انتظام طلاب مدارس القاهرة الكبرى في ثاني أيام الدراسة|فيديو

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

فضل الصلاة على النبي ومعناها .. علي جمعة يوضح

إنفوجراف.. «صوتك مسموع» تستقبل 379 ألف رسالة منها 72000 شكوى حتى سبتمبر الماضي

الرعاية الصحية: "أنزل أطمن" مجانية وتبدأ في 15 أكتوبر بمراكز طب الأسرة.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

محافظ القاهرة: عدم السماح بدخول المدرسة دون كمامة ودفع المصروفات لغير القادرين

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

رغم الـ 12 زوج.. من هو الرجل الذي تمنت سهير رمزي الزواج منه ولم تنجح

صالحة لـ 2023.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا.. فيديو

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

التعليم : لا تغيير في مناهج الثانوية العامة هذا العام.. والامتحانات إلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يبدأ عرضه اليوم.. مشاعر متناقضة في الموسم الثالث من «الآنسة فرح»

نشرة المنوعات..طائرة عالقة أسفل كوبري.. وفتاة طول شعرها 6 أمتار.. وعروسان يدخلان إلى الزفاف على حفار

عجوز يغتصب كلبة جاره والأخير يوثقها بالفيديو

محتاجة زقة.. شاهد طائرة عالقة أسفل كوبري | فيديو

فيديو

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

«الطفاية دي» خلت السيسي يصقف له.. أيوب يقابل الرئيس في معرض تراثنا |فيديو جراف

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

"اديني الواجب..عايز أروح"| طفل جديد يلفت الأنظار على غرار "أنام ربع ساعة"

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ