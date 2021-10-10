فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

الفرحة بنزول المرتب الشهري لا تقدر بثمن، وهو ما عبرت عنه رقصة فتاة أمام ماكينة السحب الآلي ATM بمجرد أن رأت النقود.

انتشر مقطع فيديو مضحك لفتاة ترقص فرحًا أثناء سحب نقود من ماكينة الصراف الآلي ATM على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الفيديو، يمكن رؤية الفتاة وهي ترقص دون حسيب ولا رقيب بعد الحصول على المال.

يمكن للمرء أن يقول إن هذا الفيديو هو وصف واضح لشعورنا في أول كل أول شهر، عندما تضاف رواتبنا، ونذهب لصرفها.

الفيديو المتداول على “إنستجرام”، ترك مستخدمي الإنترنت في حالة انقسام وترابط شديد.

في الفيديو، ترتدي الفتاة قميصًا أسود وقناعًا أسود للوجه، وعندما يبدأ جهاز الصراف الآلي في إرسال النقود، يمكن رؤية الفتاة وهي ترقص وتتأرجح بقوة داخل كابينة الصراف الآلي.

