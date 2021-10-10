ألف مبروك.. خالد سليم يهنئ بيج رامي لحصوله على لقب مستر أوليمبيا

هنأ الفنان خالد سليم، البطل بيج رامي بعد فوزه ببطولة مستر أوليمبيا للمرة الثانية على التوالي.

وكتب خالد سليم، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: "الف مبروك بيج رامي مستر اوليمبيا للعام التاني علي التوالي".

وأكد ممدوح السبيعي، بطل كمال الأجسام المصري الملقب بـ "بيج رامي" أنه يسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا لسنوات قادمة بعد تتويجه اليوم الأحد باللقب للعام الثاني على التوالي في إنجاز تاريخي لبلد عربي وأفريقي.

وتفوق بطل مصر حامل اللقب على منافسيه الأمريكي براندون كيري، صاحب لقب عام 2019، والإيراني هادي شوبان، والغاني ويليام بوناك، والأمريكي هانتر لابرادا، والأمريكي نيك والكر، ليحصل على اللقب وجائزة قدرها 400 ألف دولار في العرض النهائي الذي أقيم على مسرح مركز مؤتمرات مقاطعة أورانج في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال بيج رامي عقب التتويج باللقب: "في البداية أنا أهدي هذا اللقب للأسطورة الراحل جورج بيترسون الذي توفى قبل ساعات من انطلاق مسابقة مستر أولمبيا، ولقد كان أسطورة وبطلا كبيرا داخل وخارج الرياضة، وأيضا أريد أن أهدي هذا اللقب لصديقي رضوان الكواتيحي الذي توفى والده قبل ساعات من مستر أولمبيا، وأصر على التواجد معي ودعمي نحو حلمي".

وأضاف: "أريد أن أشكر عائلتي ومدربي وجماهير مصر الكبيرة وكل من يساعدني ويساندني في مشواري".

وتابع: "هدفي دائما هو أن أكون قادرا على هزيمة نفسي وأن أجعل الجماهير سعداء وبلدي فخور بي، وأعتقد أن الشتاء سيظل قادما لسنوات جديدة وأني سأحافظ على اللقب لسنوات قادمة".

وواصل: "كنت أعرف أن المنافسة ستكون مع براندون وهو بطل كبير وقاتل مثلي نحو اللقب الثاني، لكني لا أنظر للمنافسين ودائما هدفي هو هزيمة نفسي وأن أصبح أفضل كل يوم".

وأوضح: "مصر لم تنم لمدة 3 أيام حين حققت لقبي الأول وتم استقبالي بشكل رائع، وكان هناك ما يقرب من 400 ألف شخص حولي في الشارع ورأيت الفرحة في عيونهم جميعا".

وأتم: "أنا فخور أنني حققت حلمهم جميعا وحلمي الشخصي فأنا لا أعرف المستحيل وداخل وخارج الرياضة وكتبت التاريخ في الشرق الأوسط، ولقب مستر أولمبيا فخر كبير وأنا سعيد بما حققته".



كان بيج رامي حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وأفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث، حامل اللقب ٧ مرات، والبطل الإيراني هادي شَوبان، وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

وقد سيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.