زيارة مثيرة للجدل.. ماذا تفعل أنجيلا ميركل في إسرائيل قبل رحيلها

بدأت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية اليوم الأحد، آخر زيارة رسمية تقوم بها إلى إسرائيل في إطار جولة وداع قبل انسحابها من الحياة السياسية بعد عهد استمر 16 عاما قامت خلاله بتوطيد العلاقات مع الدولة العبرية.

وكانت الزيارة مقررة أساسا في أغسطس لكنها أرجأتها في خضم انسحاب القوات الأميركية والدولية وبينها القوات الألمانية من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وبعد وصول ميركل إلى تل أبيب، تتوجه خلال زيارتها الثامنة والأخيرة لإسرائيل بصفتها مستشارة، إلى نصب "ياد فاشيم" التذكاري لمحرقة اليهود وتجري محادثات مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وقال بينيت إنه سيبحث مع ميركل في «التهديدات والتحديات في المنطقة خصوصا الملف النووي الإيراني وأهمية الحفاظ على دولة إسرائيل، ومسائل ثنائية».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت حذر أخيرا من أن برنامج إيران النووي تجاوز كل الخطوط الحمراء، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لطهران بحيازة السلاح الذري.

ودافعت أنجيلا ميركل خلال عهدها عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة أعدائها لتكون إحدى أولويات السياسة الخارجية الألمانية على ضوء مسؤولية بلادها عن محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة فتح، إن زيارة ميركل الى إسرائيل تأتي في سياق جولتها الأخيرة قبل مغادرتها لمبنى المستشارية الألمانية بعد ١٦ عاما.

زيارة وداع

وأوضح الحرازين في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن زيارة ميركل إلى إسرائيل بمثابة زيارة وداع، لتؤكد من خلالها على الدور الالمانى الداعم لدولة الاحتلال وما قدمته وتقدمه ألمانيا لإسرائيل والسياسات التي اعتمدت من قبل ألمانيا في الدفاع الأول عن أمن دولة الاحتلال واستمرار وجودها فى نوع من عقدة الذنب تجاه ما يسمى بالهولوكست والمسؤولية الألمانية عن ذلك.

مواصلة دعم ميركل لدولة الاحتلال

وتابع أن «اللقاء هو الأخير مع قادة دولة الاحتلال لتؤكد على مواصلة دعمها لهم ووقوفها بجانبهم وتقديم الأموال لهم وخاصة أن قادة الاحتلال سيضعون مجموعة من الملفات أمام ميركل على رأسها الملف الايرانى النووى وملف العلاقات والمساعدات المادية والعسكرية والاقتصادي».

وأضاف أن «ميركل ستحاول طرح قضية السلام والأمن بالمنطقة والتأكيد على أنها تؤيد حل الدولتين، ولكن ستؤكد أكثر على حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه يجب على ميركل التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني».

طرح عدة تساؤلات لأنجيلا ميركل

ولفت: «فإن كانت ميركل تتباكى على ما حدث لليهود وتعبر عن ندمها وحزنها فالأجدر لها أن توقف من يقومون بهولوكوست ومحرقة جديدة بحق الشعب الفلسطيني، معقبا: فمن حرق الطفل أبو خضير ومن حرق عائلة دوابشة ومن يحرق الأرض والكنائس والمساجد هو من يرتكب المحرقة الحقيقية والشاهد عليها كل العالم فالمحرقة الحقيقية هي ما تقوم به دولة الاحتلال وما ترتكبه على الأرض من جرائم متلاحقة ومتعددة وبشكل يومي».

واختتم قائلا: «فإذا كان هناك عقدة ذنب لدى المستشارة ميركل فعقدة الذنب التي تتواجد اليوم أكبر وأوسع من تلك القديمة، لذلك لا بد من موقف حقيقى يبتعد عن سياسة غض العين عن واقع موجود يعيشه الجميع».