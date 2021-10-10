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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بذكرى نصر أكتوبر المجيدة

ثقافة المنيا
ثقافة المنيا

برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالاتها بذكرى نصر اكتوبر بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، بالتعاون مع الهيئة الإنجيلية، وذلك بقرية صفط اللبن بمركز المنيا، بدأت بالسلام الوطنى، ثم قدمت فرقة المنيا للموسيقى العربية كوكتيل من الأغانى الوطنية والفرقة من تدريب المايسترو أحمد الدسوقى.

نظم بيت ثقافة سمالوط ورشة فنية ورسم تعبيرى عن نصر أكتوبر المجيد وشرح مع الفنانة ماهيتاب نبيل كيفية توزيع النسب والألوان على الرسم، كما عقد قصر ثقافة مغاغة محاضرة تثقيفية بعنوان "النتائج المترتبة على نصر اكتوبر المجيد" حاضرها حسن عبد المجيد وتحدث عن أهم نتائج الحرب منها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء، وأحدثت تغيرات عميقة في كثير من المجالات، على الصعيد المحلي والدولي والإقليمي.

ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة ذكرى نصر أكتوبر فرع ثقافة المنيا فرقة المنيا للموسيقى العربية

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