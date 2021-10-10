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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فكري صالح يتوقع تغيير تشكيل منتخب مصر والفوز 1-0 أمام ليبيا غدا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف فكري صالح مدرب حراس مرمي المنتخب السابق عن توقعاته لمباراة المنتخب الأول أمام ليبيا غدا الاثنين في التصفيات المؤهله لكأس العالم قطر ٢٠٢٢

 

وأكد فكري صالح في تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يتوقع فوز المنتخب بهدف نظيف في ظل زيادة ثقه الاعبين بعد الفوز في المباراة الأولي

 

وأضاف فكري صالح أن كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأول من الممكن أن يعتمد علي تغيير تشكيل الفريق خاصة وأن المباراة ستقام خارج البلاد. 

 

وتابع فكري صالح أن المنتخب قدم أداء جيد في المباراة الماضيه على استاد برج العرب وظهر انسجام بين اللاعبين. 

 

وأدى اليوم منتخب مصر الأول تدريبا بدني صباحيا بإحدى قاعات مقر الإقامة في اطار الاستعدادات، لمواجهة ليبيا، في التاسعة من مساء غد الاثنين بستاد 28 مارس بمدينة بنغازي ضمن الجولة الرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم.


أعقب المران الذي شارك فيه جميع اللاعبين الـ24 اجتماع فني مع الجهاز الفني  لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني تم خلاله شرح الجوانب الفنية لمباراة الغد.


وكانت بعثة المنتخب قد أجرت صباح اليوم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل المباراة ورحلة العودة إلى القاهرة وينتظر أن يتم إبلاغ إدارة البعثة بنتائجها مساء اليوم.


على جانب آخر علق الاتحاد الليبي لكرة القدم إقامة مؤتمر صحفي لمدربي الفريقين قبل المباراة على ما يقرره النيجيري كاتشالا كالي مراقب المباراة خلال الاجتماع الفني المقرر انعقاده اليوم.

منتخب مصر فيروس كورونا صدى البلد الاتحاد الليبي منتخب مصر الأول الاتحاد الليبي لكرة القدم كارلوس

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