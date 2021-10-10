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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان والتعليم توقعان اتفاقية لإنشاء 3 مدارس ثانوية فنية قريبا

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

يشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قريبا، توقيع اتفاق تعاون بين وزارة التعليم، ووزارة الإسكان، ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة، لإنشاء 3 مدارس ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحى نظام الـ3 سنوات بمحافظات (الإسكندرية - الجيزة - أسيوط).


وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن افتتاح المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة العامرية وبالتحديد في منطقة سيدي عبد القادر، يأتى ضمن خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فى تأهيل وتخريج كوادر فنية مدربة فى مختلف التخصصات التى تؤهلهم لسوق العمل بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

 

وأوضح أن المدرسة الفنية بنظام الثلاث سنوات تشمل المناهج العامة، بالإضافة الى تخصصات فى مجالات تشغيل وصيانة المحطات، تشغيل وصيانة الشبكات، المعامل و الجودة بالإضافة إلى تخصص رابع وهو تخصص التحلية، والتى تعد أحد المحاور القومية الحالية ضمن خطة الدولة المصرية 2030.

 

وأشار إلى قبول الطلاب من المرحلة الاعدادية وبدأ اليوم بالفعل العام الدراسى، بعد تجهيز المدرسة بكل ما تحتاجه من معامل من ورش من كهرباء وميكانيكا ومعامل جودة المياه، من اجل أن يصقل الطالب بالجانب العملى، بالإضافة الى الاهتمام بعملية التدريب حيث تم وضع خطة طموحة لتدريب الطلاب.

 

وأضاف أنه تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال المراقبة وأعمال التدريس، حيث يتم استخدام السبورة الذكية (سمارت سكرين)، ربط كامل بين جميع الفصول وجميع الأماكن الموجودة داخل المدرسة مع مدير المدرسة ووكيل المدرسة بالإضافة إلى حجرة كنترول كاملة، وقاعة لعقد الاجتماعات الخاصة بمجلس الإدارة ، والاهتمام بالجانب الرياضى حيث تم تزويد المدرسة بملاعب كرة القدم ، والسلة والطائرة واليد تم تجهيزها بشكل كامل.

الأسكان الصرف الصحى مياة مياة الشرب مدارس

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الإسكان والتعليم توقعان اتفاقية لإنشاء 3 مدارس ثانوية فنية قريبا

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