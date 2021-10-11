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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك العاملة بمصر اليوم الإثنين 11- 10- 2021

الدرهم - الاماراتى
الدرهم - الاماراتى فى البنوك اليوم الأثنين

ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سجل الدرهم الإماراتيمقابل الجنيه المصرى اليوم اليوم الإثنين فى بنك بلوم 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك نحو (عودة، المشرق) 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى ليسجل 4.26 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك قطر الوطني 4.24جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المصرى الخليجى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاهلى الكويتى 4.26 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع.

و استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.20 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع .

و استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك كريدى اجريكول عند 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك الاهلى 4.26جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية 4.25 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى المصرف المتحد 4.18 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع.

تقدم بنوك مصر والأهلى والمشرق وعودة و كريدى الإسكندرية أعلى سعر شراء الدرهم الإماراتي مسجلا 4.26 جنيه وفقا لآخر تحديث لسعره بالبنوك المصرية.

الدرهم الاماراتى الجنيه المصري بنك جنيه اليوم الأثنين

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