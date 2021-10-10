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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

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نقابة الموسيقيين: قرار إيقاف حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه

حسن شاكوش
حسن شاكوش

أگد  علاء عامر المستشار القانوني لـ نقابة الموسيقيين، أن قرار إيقاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن الغناء بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين، نهائي ولا رجعة فيه، وغير مطروح للنقاش"، مؤكداً: "قصته انتهت خلاص".

 

وأضاف علاء عامر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": “حسن  شاكوش لم يحترم خشبة المسرح أو الجمهور”، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بتجاهله وعدم تسليط الضوء عليه أو متابعة أخباره.

 

وأوضح المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، أنه بصدد إرسال خطابات إلى نقابة الإعلاميين والهيئة الوطنية للإعلام وإلى جميع الجهات المسئولة بشأن عدم التعامل مع مؤدي المهرجانات.

 

يذكر أن أزمة حسن شاكوش ورضا البحراوي، أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاجرة نشبت بينهما مؤخرًا خلال حفلة جمعتهما في منطقة الساحل الشمالي.

 

واتخذت نقابة المهن الموسيقية قرارات حاسمة في الفترة الماضية بشأن مجموعة من المطربين، من بينها وقف حسن شاكوش عن الغناء لأجل غير مسمى، وكان آخرها منع عدد من مطربي المهرجانات من الغناء كونهم ليسوا أعضاء بالنقابة.

 

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بيصنع التاريخ.. حسن شاكوش يهنئ بيج رامي بلقب مستر أولمبيا

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بعد إيقافه.. تطورات أزمة حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية |خاص

 

حسن شاكوش يهنئ بيج رامي :

حرص مطرب المهرجانات حسن شاكوش على تهنئة اللاعب ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامي" بعد فوزه بلقب بطولة مستر أولمبيا في نسخة عام 2021 للعام الثاني على التوالي، التي أقيمت بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.


وكتب شاكوش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف مبروك لأسطورتنا بيج رامي بيصنع التاريخ وعقبال كل السنين الجاية يا بطل ❤️".


ورفع بيج رامي علم مصر على منصة التتويج، فور إعلان اسمه بطلا لمنافسات الدور النهائي لبطولة مستر أولمبيا 2021.


كان بيج رامي حقق لقب مستر أولمبيا 2020 للمرة الأولى في تاريخه ليكون أول مصري وإفريقي وثاني لاعب عربي يحقق ذلك الإنجاز.

 

وتفوق بيج رامي في النهائي على أساطير كمال الأجسام أبرزهم الأمريكي فيل هيث حامل اللقب ٧ مرات والبطل الإيراني هادي شَوبان وبطل العام السابق براندون كيري والهولندي وليم بوناك وغيرهم.

 

وسيطر البطل المصري على المنافسة ليصبح الفائز رقم 16 في تاريخ البطولة الأهم في كمال الأجسام.

نقابة الموسيقيين علاء عامر المستشار القانوني حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه انتهت خلاص

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