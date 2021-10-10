الأهلي يكرم كيشو بطل برونزية أولمبياد طوكيو في احتفالية نصر أكتوبر

حرص النادي الأهلي على تكريم البطل محمد إبراهيم كيشو الفائز بالميدالية البرونزية، في لعبة المصارعة الرومانية، بأولمبياد طوكيو 2020، ابن جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك على هامش احتفالية الأهلي بنصر أكتوبر المجيد التي أقيمت مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

وتسلم كيشو شهادة تقدير من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تكريمًا له بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في الدورة الأولمبية، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية وللعبة المصارعة على وجه الخصوص.

وبدأت احتفالية النادي الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بإقامة مباراة ‏خماسية داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في حضور مجلس إدارة ‏النادي، برئاسة محمود الخطيب، و اللواء أركان حرب خالد شكري ‏درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام ‏للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني ‏لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد ‏حزين وكيل أول الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن الدكتور ‏أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.‏



وعقب المباراة الاستعراضية انطلقت فقرات الحفل الكبير الذي شهد العديد من التكريمات على أرواح شهداء القوات المسلحة والعديد من الأبطال الرياضيين.