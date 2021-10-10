عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يكرم كيشو بطل برونزية أولمبياد طوكيو في احتفالية نصر أكتوبر

صدى البلد

حرص النادي الأهلي على تكريم البطل محمد إبراهيم كيشو الفائز بالميدالية البرونزية، في لعبة المصارعة الرومانية، بأولمبياد طوكيو 2020، ابن جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وذلك على هامش احتفالية الأهلي بنصر أكتوبر المجيد التي أقيمت مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

وتسلم كيشو شهادة تقدير من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، تكريمًا له بعد تحقيقه الميدالية البرونزية في الدورة الأولمبية، وإضافة إنجاز جديد للرياضة المصرية وللعبة المصارعة على وجه الخصوص.

وبدأت احتفالية النادي الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بإقامة مباراة ‏خماسية داخل صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في حضور مجلس إدارة ‏النادي، برئاسة محمود الخطيب، و اللواء أركان حرب خالد شكري ‏درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، نائبًا عن الفريق أول محمد زكي القائد العام ‏للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والعميد خالد محمود، رئيس المكتب الفني ‏لجهاز الرياضة، والعقيد عمرو درويش، مدير مكتب رئيس جهاز الرياضة، والدكتور سيد ‏حزين وكيل أول الوزارة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، نائبًا عن الدكتور ‏أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.‏

وعقب المباراة الاستعراضية انطلقت فقرات الحفل الكبير الذي شهد العديد من التكريمات على أرواح شهداء القوات المسلحة والعديد من الأبطال الرياضيين.

النادي الأهلي محمد إبراهيم كيشو المصارعة الرومانية أولمبياد طوكيو 2020 محمود الخطيب

ترشيحاتنا

أول تعليق من سوريا على محادثات إيران والسعودية

"جابولهم ديسكات".. فَرْش فصل مدرسة الخانكة بعد واقعة جلوس الطلاب على الأرض

نقابة الموسيقيين: قرار إيقاف حسن شاكوش نهائي ولا رجعة فيه

أول تعليق من كرستيانو رونالدو بعد تحطيم رقم سيرجيو راموس

أبرزها السرطان.. أسباب غير متوقعة لـ تورم الرقبة

بالسجن والغرامة.. مشروع قانون جديد يعاقب الصيدلي على "صرف الدواء بدون روشتة"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من التعليم على صور"حرب التختة الأولى" وفقدان 6 طلاب بالإسكندرية

وزير التعليم: استبدال الكتب للمرحلة الثانوية بالنسخ الرقمية وقناة مدرستنا

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

تعدى عليها جنسيا بجوار المقابر.. المشدد 10 سنوات لمتهم خطف فتاة معاقة بالشرقية

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

مصدر أمنى ينفي احتجاز مجند ومنعه من الإجازات 3 أشهر لاجباره على تغيير ديانته

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت معه 14 عاما وماتت بين ذراعيه.. ما طبيعة العلاقة بين الغوريلا «ناداكاسي» وصديقها باوما؟ 

مقطع يحبس الأنفاس.. شاهد رجل يصطاد أفعى كوبرا من داخل منزل

ليلة بكى فيها حارس الزمالك.. جنش: معملتش جناية بالنادي.. وتخلوا عني في أزمتي

مرتدية سلسلة تحمل اسم والدها.. صور جديدة من حفل خطوبة نور عمرو دياب

فيديو

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: تجربة وحيد

أمل مصطفى تكتب: رسالة أمل

سارة الدقن تكتب: أعمل مع ولادى الواجب ولا لأ؟

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ