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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 11- 10- 2021

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 11 اكتوبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى البنك المركزى 15.65 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين بنوك (الاستثمار العربى ، مصرف ابوظبى الاسلامى ) 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك (الامارات دبى الوطنى ، التعمير والإسكان ،المصرى لتنمية الصادرات) نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ، المصرى الخليجى ، قناة السويس، فيصل الإسلامى ) نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين فى بنك الاسكندرية نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلي، مصر) نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه.


وفي نوفمبر 2016؛ أعلن البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي، وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي، وآخرها أزمة تفشي وباء كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف؛ ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

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