الاتحاد العربي للسلة: إقامة بطولة منتخبات الرجال في الإمارات يناير 2022

قرارات مهمة

قرر مجلس ادارة الاتحاد العربي لكرة السلة في اجتماعه بالإسكندرية، اليوم، برئاسة اللواء اسماعيل القرقاوي، إقامة بطولة منتخبات الرجال في الإمارات من 25 يناير المقبل إلى 5 فبراير.

كما وافق على المقترح المتعلق بإقامة بطولة النخبة يشارك فيها افضل ستة فرق في الوطن العربي وفيما يتعلق ببطولتي الناشئين والناشئات فقد تقرر اسنادهما للاتحاد المصري وتحديد الموعد في وقت لاحق.

و لم يحسم المجلس موضوع بطولة اندية الرجال المرشح لهما الكويت والزهراء التونسي وكذلك بطولة اندية السيدات والتي يتنافس عليها كل من الأمل التونسي وبيروت اللبناني حامل اللقب.

وتم تفويض رئيس الاتحاد اللواء إسماعيل القرقاوي والأمين العام عبدالله شلبي لحسم هذا الملف ومن القرارات المهمة الأخرى.

ووافق المجلس على إضافة لاعب عربي واحد في كل فريق ليصبح عدد اللاعبين 13 بدلا من 12 بهدف تعويض الفرق التي يتعرض لاعبوها للاصلبة كما حدد المجلس موعد الانتخابات القادمة خلال بطولة المنتخبات بالإمارات.

وفي أعقاب الجلسة حرص إسماعيل القرقاوي على إهداء درع الاتحاد العربي إلى سعود عبد العزيز أمين عام اتحاد اللجان الأولمبية العربية.