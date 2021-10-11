اليوم.. حلوان تتابع دورة تدريبية لكيفية التعامل مع الأخطاء بالبحوث العلمية



أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



و نوه المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .



وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



ومن هذه الدورات يتابع المركز اليوم تنفيذ دورة تدريبية بنظام الاون لاين كيفية التعامل و إيجاد حلول للأخطاء الشائعة بالبحوث العلمية ، فى تمام الساعة ٩ صباحا و حتى ٢ ظهرا

جدير بالذكر انه قد أعلنت جامعة حلوان عن استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .

كما اعلمت بداية الفصل الدراسي الأول للهام ٢٠٢١ - ٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة من كورونا مع تجديد للمدرجات و المظلات وتجهيز المدرجات بكل ما يحتاجه الطلاب .