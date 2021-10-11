نسخة خدمية جديدة من نيسان "Townstar" بقدرات متعددة .. صور

عززت شركة نيسان اليابانية من تواجدها عبر نسخة جديدة ذات قدرات متعددة، وهي السيارة تاونستار "Townstar" والتي تنضم إلى عائلة السيارات الخدمية، وتضم الشاحنة الخدمية حزمة من التجهيزات الفنية سواء كانت من الناحية الميكانيكية مثل منظومة الحركة الكهربائية أو منظومة العمل بالوقود التقليدي "البنزين".

تأتي السيارة عبر نسختين الأولى من فئة كومبي والذي يصل إلى عدد 7 مقاعد، والنسخة الثانية خدمية حيث يمكنها جر كتلة تصل 1.5 طن، بينما تصل حمولتها إلى 800 كيلوجرام، مع سعة 3.9 متر مكعب، بينما تأتي النسخة الاولى بسعة تخزين تصل إلى 775 لتر.

الأداء الفني لـ نيسان "Townstar"

تأتي السيارة نيسان "Townstar" بمحرك كهربائي يستطيع ان ينتج قوة 90 كيلووات/245 نيوتن متر، مع بطارية بسعة 44 كيلوات في الساعة، مما يمنحها أفضلية السير لمدى يصل إلى 285 كيلومتر في الساعة، بينما يأتي محرك الوقود التقليدي بسعة لترية تبلغ 1300 سي سي، قادر على انتاج قوة 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 6 سرعات.

وأظهرت الصور الداخلية الخاصة بالسيارة كومبي احتوائها على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، مع مقود حركة متعدد الاستخدامات مالتي فانكشن، ومقاعد من القماش، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، مع مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، كما جاءت السيارة بتصميم خارجي يعتمد على مصابيح أمامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ومصابيح أمامية متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود، بالاضافة إلى مصابيح ضباب تقع على جانبي الصادم الأمامي، وجنوط رياضية.