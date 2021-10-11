التعدي على شاب سوهاجي وقطع يديه في ليبيا| تفاصيل مأساوية

شهد مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حالة من الحزن والاكتئاب، عقب وصول خبر شاب ثلاثيني أحمد حامد، الذي سافر إلى دولة ليبيا من أجل لقمة العيش، ليعيش الآن بين الحياة والموت عقب تعرضه للضرب على يد مجهولين قطعوا كفتيه يديه ؛ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة.

كان يعمل ابن المنشاة في محل بويات بدولة ليبيا، وأكد مقربون من أسرة الضحية، أنهم تلقوا الخبر في ساعةٍ متأخرة من مساء أمس، عن طريق أحد أقاربه متواجد معه في دولة لييبا، أخبرهم بالواقعة، وكشف لهم أنه تعرض للضرب والتعذيب على أيدي أشخاص ليبيين.

وأوضح لاسرته أنهم اختطفوه من محل إقامته، وعرضوه للتعذيب بمناطق حساسه من جسده، وألقوا به في إحدى المناطق المهجورة وتم العثور عليه ونقله إلى مستشفى إجدابيا.

وأثبتت التحريات أن أحمد حامد كان يعمل لدى أحد المواطنين الليبيبن في محل بويات بدولة ليبيا، وحدثت فيما بينهما خلافات، جعلته يترك عمله ويُطالب براتبه إلا أن الليبي رفض إعطاءه مستحقاته المالية.

كما توجه له بتهمة السرقة، واتهمه بسرقة مبلغ مالي يُعادل 350 جنيهًا مصريًا، واختطفوه وعذبوه لمدة 3 أيام متواصلة، وقطع عضوه الذكرى وعقب العثور عليه، تم نقله إلى المستشفى وتم بتر كفي يديه نتيجه لتعرضها للتعذيب وإصابتها ب"غرغرينه".