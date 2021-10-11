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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يرحمك عمي عصام.. الموت يفجع الفنانة ديانا كرزون

ديانا كرزون
ديانا كرزون

أعلنت الفنانة ديانا كرزون - عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، خبر وفاة حماها صباح اليوم الأثنين 11 أكتوبر، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة سوف تقام بعد صلاة الظهر اليوم. 

وكتبت ديانا كرزون ، في منشورها: «بسم الله الرحمن الرحيم(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) .. انتقل إلى رحمة الله تعالى .. حماي ابو زوجي العم .. (عصام سعيد العمري) .. الله يرحمك عمي عصام .. عزائي الى زوجي وحماتي واخوانه .. وكل عشيره العمري». 

وتابعت ديانا كرزون: «إنا لله وانا اليه راجعون .. صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد سحاب الكبير .. وسيشيع جثمانه الى المقبرة الاسلامية في سحاب .. وتقبل التعازي للرجال والنساء في منزل نجله معاذ الكائن في ضاحية النخيل مقابل جمعية عين الصايغ». 
 

ولادة ديانا كرزون 

في يوليو الماضي، نشرت الفنانة الأردنية ديانا كرزون -عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام- صورة لزوجها، وهو يحمل مولودتهما الأولى، التي أسمتها «سلمى» في أول ظهور للمولودة بعد يومين من ولادتها.

وعلقت ديانا كرزون، على الصورة قائلة: «شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى "سلمى" .. واسمحو لي أشكر #الدكتور_عمر_العمري هذا الانسان الرائع وللكادر الطبي الفخم وهذا الصرح الطبي بكل تفاصيله .. وبنك الخلايا الجذعية BabyCord Jordan - Saving Lives على تخزينهم الخلايا الجذعية لطفلتنا». 

يأتي ذلك بعدما أعلنت الفنانة ديانا كرزون ولادة طفلتها الأولى من زوجها الإعلامي معاذ العمري، بعد إعلان زواجهما أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، في سبتمبر الماضي، الذي اقتصر على عدد محدد من الأهل والأصدقاء التزاما بالإجراءات الاحترازية الصارمة التي فرضتها المملكة الأردنية طوال العام الماضي.

 

ديانا كروزن تضع مولودتها

ديانا كرزون التي تبلغ من العمر 37 عاما، نشرت صورة لها مع زوجها في مراحل حملها الأخيرة، وعلقت عليها قائلة: "الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات.. اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى". 

وأعلنت ديانا كرزون منذ فترة حملها ونشرت صورة لها على حسابها بتطبيق “إنستجرام”، وانهالت عليها التهانئ من نجوم الفن والغناء بالوطن العربي. 

وكتبت ديانا كرزون منشورا عبر “إنستجرام”، تعلن حملها في طفلها الأول، قائلة: «أحببتُ رجلا.. هو صديقي وحبيبي.. وقطعة من قلبي.. هو نعمة سأظل أشكر الله عليها.. إني استودعتك زوجي.. وعُمره وعافيته فـ يارب احفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت.. وها نحن ننتظر طفلنا الأول.. قطعة من قلبنا.. سنحرص عليك جيداً.. سنبقى معك دائما». 

واختتمت ديانا كرزون: «إن وقعت سنساندك على أكتافنا.. سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا.. اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا».

وفي مارس الماضي، أعلنت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، رحيل جدتها.

وكتبت الفنانة ديانا كرزون آية من القرآن الكريم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ المطمئنة ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي". 

وأضافت الفنانة ديانا كرزون: “إنا لله وإنا إليه راجعون، ببالغ من الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي ليلا فارس تمر آغا، صباح هذا اليوم الأحد”.

وأوضحت الفنانة ديانا كرزون، أن تلقيها العزاء سيكون عن طريق الاتصال على الهاتف أو عبر النعي في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه ومن جمهوره الذى حرص على تقديم التعازي لها.

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