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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعاني من مرض نادر

كأنها في الخمسين من عمرها.. حشرة تقلب حياة فتاة فلبينية خلال عامين

حشرة قلبت حياة فتاة
حشرة قلبت حياة فتاة فلبينية خلال عامين

خلال عامين فقط انقلبت حياة فتاة فلبينية رأسا على عقب حيث تحول شكلها من فتاة في عمر الـ 16 عامًا إلى سيدة عجوز في عمر الـ 50.

تعاني رايزيل كالجو من اضطراب وراثي نادر يسبب في تقدمها في السن بسرعة وفقًا لما ذكرته شبكة «gma network» الفلبينية. 

وعن بداية معانتها بهذه الحالة أشارت «كالجو» خلال لقاء تلفزيوني إلى أنها تشارك في مسابقات ملكات الجمال منذ أن  كانت في الرابعة عشرة من عمرها بسبب مظهرها الناضج.

ولفت رايزيل كالجو إلى أنه لسوء الحظ بدأت التجاعيد في وجهها وعنقها وذراعيها وبطنها بعد أيام فقط من إصابتها بطفح جلدي على جسدها.

وبالنسبة لطبيعة هذه التغيرات، أوضحت الفتاة الفلبينية أنه ظهرت لديها بقعا حمراء وحكة مؤلمة مما ترك بشرتها متجعدة بشدة وكأنها قشر بطيخ مر. 

وبعد إجراء الفحوصات الطبية نوهت الفتاة الفلبينية أن حشرة وراء إصابتها بهذا المرض النادر، ولم يكن للدواء الذي أخذه أي تأثير، كما أنها عانت من الآلام الظهر. 

تبدو أكبر من والدتها 

وأكدت الفتاة الفلبينية أن الناس تعتقد بأنها تبدو في سن الخمسين عامًا، وأنها والدتها التي تبلغ من العمر 36 عامًا أصغر منها.

من جانبها نوهت والدة الفتاة: «مؤلم جداً عندما يقولون لي أن ابنتي تبدو أكبر مني.. أحيانا أتخيلها عندما تكبر وأرى كم يمكن أن تكون جميلة». 

وعرض برنامج «Kapuso Mo ،Jessica Soho» والذي ظهر فيه الفتاة على الشبكة الفلبينية حالتها الصحية على أخصائي الغدد، جيمس يونج، والذي شخص حالتها للمرة الأولى بالشيخوخة المبكرة.

وبين جيمس يونج: «لدينا فقط حوالي 200 حالة موثقة حول العالم بهذه الحالة، وأبرز مظاهره هو تجعد أو شيخوخة الجلد وتوقف النمو». 

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