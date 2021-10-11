ضبط لصين فور سرقتهما مجوهرات من شقة بحلوان

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة إحدى الشقق السكنية وإعادة المسروقات.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" حال استقلالهما مركبة "توك توك" وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية- شاشة عرض "مجهولين المصدر"- مفك.

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بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل شقة سكنية كائنة بمحل الضبط بأسلوب "خلع الشباك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما.

وأمكن التوصل للمجنى عليه، باستدعائه تعرف على المضبوطات ، واتهمهما بالسرقة وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.