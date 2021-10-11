برلمانية: المعلم محور النهوض بالمنظومة التعليمية .. ويجب إيجاد بديل لـ التطوع

كشفت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أن المسابقة الخاصة بالـ 36 ألف معلم ، كان ضمن احد شروطها أن تكون مدة العمل للعاملين بالوزارة 3 اشهر.

وأوضحت" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم ، إلى جانب غلق المدارس والمنشآت خلال العامين الماضيين ، تراجعت الوزارة عن التعيين بسبب غلق المدارس خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه فور استقرار الوضع وانتهاء جائحة كورونا ستتمكن الوزارة من تغطية هذا العجز ، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات المعلمين ، لاسيما وأن مصر لديها من الكفاءات المهرة ما يؤهلنا لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت ممكن .

وأشارت عضو خطة النواب أن تصريحات وزير التعليم بشأن فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية،إلى أنه لابد من وجود بديل لهذه الأزمة بدلا من التطوع ، مؤكدة أن المعلم محور أساسي في النهوض بالمنظومة التعليمية الجديدة التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وتحقيقا لذلك لابد أن يحصل على كامل حقوقه واحتياجاته ، حتى يتسنى له القدرة على إخراج جيل قوى ، ومدرك لمتطلبات العصر الحديث.

واستطردت : الفترة القادمة سيكون هناك لقاءات مع وزير التربية والتعليم بمجلس النواب، لمعرفة ما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة القادمة .

أكد وزير التربية والتعليم ، أن باب التعليم تم اغلاقه بالجهاز الإداري للدولة وبالتالي باب التعيين “بتاع زمان” في الحكومة تم اغلاقه ولم يعد هناك درجات وظيفية ولا موازنات متاحة لتعيين أي شخص لا من كليات التربية او غيرها.

وقال : احنا يسعدنا جدا الاستفادة بالمؤهلين من أساتذة كليات التربية في المدارس لكن ليس لدينا هذه الصلاحية ، ويسأل في هذا جهاز التنظيم والإدارة “مفيش في ايدينا حاجة”

وأضاف : نحاول نجد حلول أخرى من خارج الموازنة لان مفيش درجات وظيفية متاحة “مانقدرش نعين حد ونثبته” ، ولم نجد امامنا إلى التعيين المؤقت بأنواعه ، فنحن نجتهد لتوفير الموارد لتحقيق ذلك.

وأوضح وزير التربية والتعليم ، نعاني من إرث في عجز المعلمين رقميا ، وعجز من سوء التوزيع ، وعجز جودة ، وعجز بسبب تمسك المعلمين بعدم العمل بعيدا عن محل سكنهم.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أن وزارة التربية والتعليم تعاني من عجز في أكثر من 260 ألف معلم في مختلف التخصصات ، وكل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليار بالحد الأدنى للأجور ، وبالتالي نتحدث عن 9 مليار جنيه لسد عجز المعلمين في المدارس.