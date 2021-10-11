هناك قوى سياسية متربصة.. البرهان: لا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، تعهده بأن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وحسب قناة “الشرق” السعودية، قال البرهان في كلمة له خلال فعالية للجيش، إن هناك محاولات لإقصاء القوات المسلحة من المشهد الانتقالي، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تخضع للمحاصصات الجارية حاليا.

وأضاف أن هناك قوى سياسية تحاول إشغال الرأي العام بافتعال مشاكل بين الجيش والدعم السريع من أجل إعاقة المشهد الانتقالي.

وأشار إلى أنه يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل ولا حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة.

ونادى البرهان بتشكيل برلمان يمثل كل الشعب، كما طالب بتوسيع قاعدة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية.

وجدد الحرص على التوصل لتوافق وطني وتوسيع قاعدة المشاركة وذلك باشراك كل القوى الثورية والوطنية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول.