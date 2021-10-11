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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ملتزمون بالشفافية.. الرقابة الإدارية تكشف تقريرها لمكافحة الفساد

هيئة الرقابة الإدارية
هيئة الرقابة الإدارية

تنفيذا لتوجهات رئيس الجمهورية بنشر نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للكافة، تطلق هيئة هيئة الرقابة الإدارية تقرير نتائج متابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022.

يأتي ذلك تأكيداً على إلتزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من الإستراتيجية وأفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ، ليُشاركنا المواطنين والمختصين من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والأطراف المُشاركة فى التنفيذ العلم والتعقيب والتوصيات، تقويماً لمسار جهود المتابعة وتفعيلاً لمبادئ الحوكمة من الإفصاح والشفافية والمشاركة.

نتائج تقرير الرقابة الإدارية

تقرير هيئة الرقابة الإدارية
تقرير هيئة الرقابة الإدارية

هذا فيما كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد اختتمت فعاليات الدورة السابعة من برنامج تعزيز القدرات القيادية للمتميزين بالدولة بمقر الهيئة، بحضور اللواء حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب رئيس الهيئة وقيادات الهيئة وأعضاء الدورة، حيث تم تنفيذ البرنامج في ضوء اهتمام الدولة بتأهيل وتمكين العناصر المتميزة بالدولة، وشارك بالبرنامج عدد ٢٧ متدرب من الكوادر المتميزة بالقطاع الخاص والجهاز الإدارى للدولة والذين تم انتقائهم بعناية.

وفي كلمته التي ألقاها في مراسم حفل الختام، أشار الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلي أن هذا البرنامج تم إعداده بهدف اختيار كوادر متميزة تكون نواة لبناء جهاز إداري قوي ومتطور، يعلي قيم النزاهة والشفافية واحترام القانون، لتحسين درجة رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم من الدولة، كما وجه الشكر لكل من ساهم في نجاح البرنامج خاصة من الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وتضمن برنامج الدورة التعريف بالرؤى المتعلقة بالشأن العام وسياسات الدولة والتحديات التي تواجهها، المشروعات القومية ودورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، آليات منع ومكافحة الفساد والتشريعات المستحدثة في هذا المجال  واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وجهود الدولة في تنفيذها، البنية المعلوماتية للدولة المصرية ودورها في اتخاذ القرار، الجهاز الإدارى للدولة وتحديات التطوير، الموازنة العامة والسياسة المالية للدولة.

كما تضمن برنامج الدورة ورشة عمل للحضور حول رؤيتهم تجاه القضايا المختلفة بالدولة.

وفى نهاية الحفل قام الوزير رئيس الهيئة و نائب رئيس الهيئة بتوزيع شهادات اجتياز البرنامج للحاضرين، كما قام بعض المتدربين بإلقاء بعض الكلمات  حول انطباعاتهم عن البرنامج، وقدموا الشكر والامتنان لهيئة الرقابة الإدارية لما شهدوه من اهتمام بتنفيذ البرنامج على النحو الذي أثقل معلوماتهم حول العديد من القضايا المتعلقة بالدولة وكيفية مواجهتها، وطلبهم المشاركة في الفعاليات المستقبلية التي تعقد في هذا المجال.

الفساد هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منظمات المجتمع المدني

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