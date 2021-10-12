اليوم.. محاكمة متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر

تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، محاكمة متهم بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة الشروع في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليها، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن قام باقتحام مسكنها وسرقة منقولاتها، وما أن أبصرها حتي استل سلاح أبيض سكين في وجهها مهدداً به إياها للفرار بالمسروقات وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تمكن الأهالي من ضبطه.





كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح أبيض "سكين".