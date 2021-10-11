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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في اليوم العالمي للفتاة.. "حماة الوطن": يعشن أزهى عصور التمكين

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

هنأ حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، فتيات وعظيمات مصر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة.


وأكد اللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، “أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي سدة الحكم، وهو يولي اهتماما كبير بالمرأة والفتيات، وحق الفتيات في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الصحية والطبية، والحماية من التمييز والعنف والحق في العمل، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال والزواج المبكر لترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة”.


وأشار إلى أن مصر  تشهد طفرة كبيرة في مجال حقوق المرأة والفتاة لم تشهدها من قبل في ظل إرادة سياسية واعية وحكيمة تعمل على تمكين المرأة ووصولها الى اعلى المناصب القيادية  


ومن جانبها، قالت الدكتورة راندا مصطفى، أمين أمانة المرأة بحزب “حماة الوطن”، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، إن أمانة المرأة قامت بدعم الفتيات في كافة المجالات و مختلف المحافظات واطلقت مبادرة " طاقات الوطن المتجه " والتي من أهم أهدافها دعم وتدريب الفتيات والمرأة المعيلة كما قامت يتدرب أكثر من ١٠٠ فتاة من قاطني مدينة الأمل.


وأضافت “مصطفى”، أن الدولة وضعت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها.


جدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة قد خصصت يوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للفتاة، لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات.

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي عظيمات مصر الاحتفال باليوم العالمى للفتاه الرئيس عبد الفتاح السيسي الرعاية الصحية زواج الأطفال

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