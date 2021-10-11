منها الشوكولاتة الداكنة.. أطعمة تساعد على زيادة مستوى ذكاء وتركيز العقل

يقول المختصون في علم التغذية إن بعض الأطعمة قد تساعد في جعل العقل أكثر حدة وذكاء وأقوى في التذكر.

وبحسب مقابلة مع شبكة “سي ان ان” الأمريكية، قالت الدكتورة أوما نايدو، طبيبة التغذية وعضو هيئة التدريس في كلية الطب بجامعة هارفارد، حول ما تأكله لشحذ ذاكرتها وتركيزها وصحة دماغها بشكل عام، أن الأطعمة من شأنها التأثير على العقل بشكل مباشر بالسلب أو الإيجاب مما يحدد مدى تركيز الشخص.





* الشوكولاتة الداكنة

تقول نايدو إن الشوكولاته الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة خلايا الدماغ. كما أنها تحتوي على الألياف المساعدة في تقليل التهاب الدماغ ومنع التدهور المعرفي، ومادة الفلافونويد «التي يمكن أن تحسن بشكل حاد الوظيفة الإدراكية لدى البشر».

ويجب أن تحتوي الشوكولاته الداكنة على 70 في المائة كاكاو على الأقل.

وتشير دراسات إلى أن الكمية المثلى من استهلاك الشوكولاته الداكنة تبلغ حوالي 45 غراماً في الأسبوع.



* التوت

التوت مليء بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية والألياف والفيتامينات والمعادن، وتساعد هذه العناصر الغذائية في الاحتفاظ بالذاكرة، وتقليل التهاب الدماغ، حسب نايدو التي تشير أيضاً إلى أن «تناول مجموعة متنوعة من التوت الملون يمكن أن يقلل من أعراض القلق ويساعد في درء الأمراض التنكسية في الجهاز العصبي مثل الخرف».

وتنصح نايدو بتناول كوب أو نصف كوب من التوت يومياً.



* الكركم (مع الفلفل الأسود)

يحتوي الكركم على مركب يُسمى «الكركمين»، وهو السر وراء فوائده المعززة للدماغ. وتقول نايدو: «الكركمين مادة قوية مضادة للالتهابات». ووجدت الدراسات أن استهلاكه يمكن أن يساعد في تقليل أعراض القلق وانخفاض التدهور المعرفي مع تقدم العمر.

ويمكن أن تكون فوائد الكركم أقوى عند دمجه مع الفلفل الأسود لأن «البيبيرين (المركب الموجود في الفلفل الأسود) ينشط الكركمين»، حسب نايدو.



* الخضراوات الورقية

تعتبر الخضراوات الورقية، مثل الجرجير والسبانخ، عنصراً أساسيا في النظم الغذائية الصحية للدماغ لأنها تحتوي على حمض «الفوليك»، وهو «فيتامين ب» الذي يدعم النمو العصبي ووظيفة الناقل العصبي.