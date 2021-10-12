بسبب الإرهاب.. حمدوك يعقد اجتماعا وزاريا في السودان

عقد رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، مساء الإثنين، اجتماعا وزاريا لبحث أزمة الهجرة غير الشرعية، التي ترتبط بالإرهاب وما تقوم به الأجهزة الأمنية لضبط عمليات الدخول والخروج من البلاد.

وقال مكتب رئيس وزراء السودان، في عدة تدوينات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، إن حمدوك ترأس الاجتماع الوزاري الدوري، لبحث الوضع الأمني في السودان، بحضور عدد من الوزراء بينهم وزيرا الدفاع والداخلية ومدير شرطة العاصمة الخرطوم.

وبحث حمدوك تفاصيل الأوضاع الأمنية في السوان، وما آلت إليه أحداث مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل وفي دنقلا وغرب كردفان وسنار.

كما بحث حمدوك تطورات الأوضاع المتعلقة بأزمة الهجرة غير الشرعية ودور وزارة الداخلية في التعامل مع الهجرة غير الشرعية المرتبطة بالإرهاب عن طريق التحكم في دخول وخروج الأشخاص من وإلى السودان.