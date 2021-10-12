القومي للأطفال يفتح باب التقدم لورشة مواهب مصر

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح أن شعبة مواهب مصر بالفرقة فتحت باب التقدم للأطفال للانضمام إلى ورش " مواهب مصر " الدفعة الثانية ، و ذلك ابتداء من اليوم الأثنين و حتى الثلاثاء الموافق ١٩ أكتوبر المقبل ، حيث تقدم الفرقة الورشة بالمجان .

و أضاف " حسن " أن التقدم للورشة مفتوح للأطفال من مواليد عام ٢٠٠٤ و حتى عام ٢٠١٥ ، حيث عن طريق ملء استمارة المشاركة المتاحة على صفحة مواهب مصر بموقع الفيس بوك وتسليمها في مسرح متروبول بالعتبة، حيث يتم الاختيار عن طريق اختبارات قبول تتم لاحقا ، يقوم على التدريب بالورشة مجموعة من المدربين المحترفين منهم الفنانين حسن يوسف ، وائل عوض ، كريمة بدير .

جدير بالذكر أن شعبة مواهب مصر تم تأسيسها بقرار من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة في شهر نوفمبر عام 2020 لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية من الأطفال ، والتي تبني مستقبل مسرحي مشرق وتضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح، و أقامت الشعبة الدفعة الأولى من الورشة العام الماضي ، و استمرت حتى تقديم تخرج الورشة " عايزين سلام " و الذي تم عرضه لموسم كامل بمسرح متروبول بنجاح جماهيري كبير .