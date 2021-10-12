عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية وذات قيمة غذائية عالية

سندوتشات للمدرسة
سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

سندوتشات المدرسة الصحية إشكالية تؤرق كل الأمهات مع بداية العام الدراسي الجديد منذ يومه الأول، فعادة ما يتمرد الأطفال على تلك الوجبة البسيطة التي تمد الطفل بالطاقة والنشاط وتساعده على التركيز في يومه الدراسي لساعات متواصلة، فتظل الأمهات في حيرة كل يوم فيما تقدمه للطفل من سندوتشات صحية بسيطة.

txt

حل سحري لمشاكل البشرة بمكون واحد.. خبيرة تجميل تقدم الوصفة

txt

4 طرق لعلاج بشرة اليدين الجافة فى الخريف

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية 

وحرصت سالي فؤاد على تقديم أفكار متنوعة ومختلفة لتساعد الأمهات على حل أزمة سندوتشات المدارس الصحية وتشجيع الأطفال على تناولها بدلًا من إلقائها.

ومن أسهل الأفكار التي قدمتها سالي فؤاد لسندوتشات المدرسة الصحية، الحرص على وضع الخضراوات للطفل في اللانش بوكس، أهمها الخيار والجزر، كذلك وضع الفواكه كالتفاح والموز والعنب.

ومن الأفضل أن يكون اللانش بوكس الخاص بطفلك متنوعا بحيث يشمل ساندوتش جبن مثلًا مع ثمرة فاكهة كالتفاح وثمرة خيار أو جزر، بيضة مسلوقة مع قطعة جبن رومي وثمرة طماطم وتفاحة.

كذلك من الوجبات الصحية السهلة للمدرسة 2 بيض وقرص طعمية مع خيار أو طماطم، أو يمكنك إضافة البرجر البيتي أو البانيه في الفينو مع ثمرة فاكهة وخضار.


طريقة تحضير سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية 


مقادير عمل  سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

 

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل عجينة الساندوتشات المدرسية بطريقة سهلة وسريعة تناسب سندوتشات المدرسة التي لم يتبقى عليها سوى أيام قليلة .

مقادير عجينة الساندوتشات :

5 كوب دقيق
100 جرام زبدة
2 ملعقة كبيرة زبدة
3 ملعقة كبيرة لبن بودرة
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة خميرة بيضة
2 كوب ماء

طريقة تحضير عجينة الساندوتشات :

* باستخدام عجان كهربائي يخلط الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة والسكر والملح .

* تضاف الزبدة والبيض ويبدأ العجن حتى يختلط تماما.

* يضاف الماء ويستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية متماسكة.

* تقطع وتشكل على شكل ساندوتشات وتستخدم السكين لعمل فتحات بالعرض .

* تترك لتخمر ثم تدخل فرن ساخن حتى تنضج .

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية 


قيمة غذائية عالية ..تحضير  سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية 

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير عجين سندوتشات مدارس ، وذلك خلال برنامجها (علي قد الإيد) ، علي سي بي سي سفره.


المكونات


6 كوب دقيق
1/2 كوب زيت
2 بيضة
2 ملعقة كبيرة خميرة
رشة ملح
1 كوب لبن
ماء للعجن .


طريقة التحضير
إخلطى جميع المقادير حتى تكوين عجينة طرية بدون ان تلتصق باليد و إتركيها حتى تخمر ثم جهزى الحشوات.
شكلى العجينة حسب كل حشوة وإدهنيها بالبيض و اللبن وميزى كل صنف برش الوجه بنوع من انواع ( حبة البركة - سمسم - جبن رومى).
إدخلى العجين فرن على درحة حرارة 180 درجة مئوية.
إحفظيها فى أكياس فى الفريزر.
حشوة الدجاج:
صدور دجاج
بصلة شرائح
2 ملعقة زيت
ملح و فلفل
حشوة الكفته:
1/4 كيلو لحم مفروم
1 بيضة
1/4 كوب بقسماط ناعم
زيت للقلى
ملح وفلفل
قرفة وزنجبيل
حشوة برجر الدجاج:
1/2 كيلو صدور دجاج
بصلة مبشورة
فلفل الوان
2 ملعقة دقيق
1/2 كوب بقسماط ناعم
1 بيضة
ملح وفلفل .
حشوة الدجاج:
شوحى الصدور فى الزيت و ضعى عليها البصل و تبليه.
حشوة الكفتة:
إخلطى جميع المقادير جيدا و شكليها على هيئة أصابع و تسوى فى الفرن او فى طاسة.
حشوة برجر الدجاج:
إطحنى صدور الدجاج فى الخلاط و ضيفى باقى المقادير اليها و إعجنيها جيدا.
شكلى العجين على هيئة اقراص و عفريها بالدقيق و سويها فى طاسة بها قليل من الزيت.

 

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية طريقة تحضير سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية مقادير عمل سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية قيمة غذائية عالية تحضير سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية طريقة تحضير سندوتشات للمدرسة

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. علاج جديد يقضى على كورونا.. و5 نصائح يجب اتباعها بمناسبة اليوم العالمي للفتاه

نشرة مرور الجيزة.. تكدسات على كوبري 6 أكتوبر وكثافات بـ 15 مايو

صعقها عمود كهرباء.. مصرع طالبة أثناء العودة من المدرسة بالمنوفية

ماذا تفعل الأسرة حالة ظهور علامات الإدمان على سائق المدرسة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد إصابته أمام ليبيا.. الحضري يوجه رسالة لـ محمد الشناوي

جيش إثيوبيا يشن هجوما بريا ضد قوات تيجراي

مكانش عندها بهاق.. ماذا قالت سهير رمزي عن عدد زيجاتها وإجهاضها.. تفاصيل

إنجلترا تستضيف المجر في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.. الليلة

فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y20T بسعر رخيص ومعالج من كوالكوم

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 12- 10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ينذر بكارثة .. السيسي يحذر من التدهور في التنوع البيولوجي خلال السنوات الأخيرة

رضا عبدالعال يفتح النار على نجم المنتخب بعد الفوز بثلاثية أمام ليبيا

التضامن: دعم 650 جنيها لمن تخطى 65 عاما دون شرط أو قيد بـ"تكافل وكرامة"

دعاء الرعد والبرق والمطر .. كلمات رددها النبي وهجرها البعض

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

قد تؤثر على الكهرباء.. تحذيرات من عاصفة تضرب الأرض اليوم وغدا

أبوها مات وأمها سافرت.. القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد عمها وعمتها بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

معارك في حياة صوت الجبل.. لماذا قطع وديع الصافي علاقته بالشحرورة 40 عاما

علاقات وارتباط وشائعات في حياة الهضبة.. لماذا لم يتزوج عمرو دياب حب عمره؟

حقق مستر أولمبيا للمرة الثانية .. كيف يحافظ بيج رامي على لقبه في الأعوام القادمة؟

فيديو

اختارت الفضيحة.. نقيب الممثلين يتدخل في أزمة رحمة حسن وهاني أسامة

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

اﻟﻤﺰﻳﺪ