سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية وذات قيمة غذائية عالية

سندوتشات المدرسة الصحية إشكالية تؤرق كل الأمهات مع بداية العام الدراسي الجديد منذ يومه الأول، فعادة ما يتمرد الأطفال على تلك الوجبة البسيطة التي تمد الطفل بالطاقة والنشاط وتساعده على التركيز في يومه الدراسي لساعات متواصلة، فتظل الأمهات في حيرة كل يوم فيما تقدمه للطفل من سندوتشات صحية بسيطة.

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

وحرصت سالي فؤاد على تقديم أفكار متنوعة ومختلفة لتساعد الأمهات على حل أزمة سندوتشات المدارس الصحية وتشجيع الأطفال على تناولها بدلًا من إلقائها.

ومن أسهل الأفكار التي قدمتها سالي فؤاد لسندوتشات المدرسة الصحية، الحرص على وضع الخضراوات للطفل في اللانش بوكس، أهمها الخيار والجزر، كذلك وضع الفواكه كالتفاح والموز والعنب.

ومن الأفضل أن يكون اللانش بوكس الخاص بطفلك متنوعا بحيث يشمل ساندوتش جبن مثلًا مع ثمرة فاكهة كالتفاح وثمرة خيار أو جزر، بيضة مسلوقة مع قطعة جبن رومي وثمرة طماطم وتفاحة.

كذلك من الوجبات الصحية السهلة للمدرسة 2 بيض وقرص طعمية مع خيار أو طماطم، أو يمكنك إضافة البرجر البيتي أو البانيه في الفينو مع ثمرة فاكهة وخضار.



طريقة تحضير سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية



مقادير عمل سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل عجينة الساندوتشات المدرسية بطريقة سهلة وسريعة تناسب سندوتشات المدرسة التي لم يتبقى عليها سوى أيام قليلة .

مقادير عجينة الساندوتشات :

5 كوب دقيق

100 جرام زبدة

2 ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة لبن بودرة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة خميرة بيضة

2 كوب ماء

طريقة تحضير عجينة الساندوتشات :

* باستخدام عجان كهربائي يخلط الدقيق مع الخميرة واللبن البودرة والسكر والملح .

* تضاف الزبدة والبيض ويبدأ العجن حتى يختلط تماما.

* يضاف الماء ويستمر العجن حتى تصبح عجينة طرية متماسكة.

* تقطع وتشكل على شكل ساندوتشات وتستخدم السكين لعمل فتحات بالعرض .

* تترك لتخمر ثم تدخل فرن ساخن حتى تنضج .

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية



قيمة غذائية عالية ..تحضير سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

سندوتشات للمدرسة شهية ومغذية

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير عجين سندوتشات مدارس ، وذلك خلال برنامجها (علي قد الإيد) ، علي سي بي سي سفره.



المكونات



6 كوب دقيق

1/2 كوب زيت

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة خميرة

رشة ملح

1 كوب لبن

ماء للعجن .



طريقة التحضير

إخلطى جميع المقادير حتى تكوين عجينة طرية بدون ان تلتصق باليد و إتركيها حتى تخمر ثم جهزى الحشوات.

شكلى العجينة حسب كل حشوة وإدهنيها بالبيض و اللبن وميزى كل صنف برش الوجه بنوع من انواع ( حبة البركة - سمسم - جبن رومى).

إدخلى العجين فرن على درحة حرارة 180 درجة مئوية.

إحفظيها فى أكياس فى الفريزر.

حشوة الدجاج:

صدور دجاج

بصلة شرائح

2 ملعقة زيت

ملح و فلفل

حشوة الكفته:

1/4 كيلو لحم مفروم

1 بيضة

1/4 كوب بقسماط ناعم

زيت للقلى

ملح وفلفل

قرفة وزنجبيل

حشوة برجر الدجاج:

1/2 كيلو صدور دجاج

بصلة مبشورة

فلفل الوان

2 ملعقة دقيق

1/2 كوب بقسماط ناعم

1 بيضة

ملح وفلفل .

حشوة الدجاج:

شوحى الصدور فى الزيت و ضعى عليها البصل و تبليه.

حشوة الكفتة:

إخلطى جميع المقادير جيدا و شكليها على هيئة أصابع و تسوى فى الفرن او فى طاسة.

حشوة برجر الدجاج:

إطحنى صدور الدجاج فى الخلاط و ضيفى باقى المقادير اليها و إعجنيها جيدا.

شكلى العجين على هيئة اقراص و عفريها بالدقيق و سويها فى طاسة بها قليل من الزيت.