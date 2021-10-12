الجيزة تزيل 2100 حالة إشغال للمحال التجارية والمقاهي وتشمع 5 آخرين

الجيزة تزيل ٢١٠٠ حالة إشغال للمحال التجارية والمقاهي والتحفظ علي ٢٥ مركبة توك توك وتحرير ٢٣ محضرا لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وتشميع ٥ محلات تجارية.

تمكنت محافظة الجيزة علي مدار اليومين الماضيين من إزاله ٢١٠٠ حالة إشغال لمحال ومنشآت تجارية بقطاع هضبة الأهرام للتعدي علي حرم الطريق العام .



ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مضاعفة مجهودات إزالة المخالفات بقطاع هضبة الأهرام لتحقيق الانضباط والتعامل الحازم مع المخالفات بشتي صورها .



وتابع محافظ الجيزة مجهودات قطاع هضبة الأهرام من خلال شن الحملات بكافة القطاعات والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ علي ٢٥ مركبة توك توك لإعاقة حركة المارة والسيارات بالإضافة إلي رفع ١٠ تروسيكل لباعه جائلين ومصادرة ٢٥٠ شيشة من مقاهي وكافيهات لتقديمها خدمه الشيشة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المنشآت المخالفة .



وتمكنت محافظة الجيزة من ضبط وإيقاف أعمال تحويل وحدات من الغرض السكني إلي الغرض التجاري بالعقارات أرقام ١ . ٢. ٢٦ بقطع أ و ٢٢ م و ١٢٣ ز مع إزالة وتكسير كافة مخالفات البناء والتحويل ومصادرة المعدات المستخدمة .

وتمكنت حملات محافظة الجيزة من تشميع ٥ محلات تجارية مخالفة بشوارع الضغط والثورة والجيش بالإضافة إلى تحرير ٢٣ محضر مختلفة مواعيد الغلق لمحال أخري .



وفي قطاع النظافة تم رفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي الفضاء بالبوابة الرابعة مع تكثيف حملات رفع المخلفات من القطاع بالبوابة الثالثة وجار استكمال الأعمال بالإضافة إلي تنفيذ حملات رفع المخالفات من محيط المدارس وشملت مدارس الاهرام الابتدائية ومحمود عمر الثانوية النموذجية والتعليم الأساسي بمساكن الشباب .

https://youtu.be/eGOhUHwBCkM

FB_IMG_1634031625494

FB_IMG_1634031614402

FB_IMG_1634031619379