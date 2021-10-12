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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مضادة للقنابل وتعمل بالهيدروجين.. بي ام دبليو تكشف عن ix5 VR6

بي ام دبليو
بي ام دبليو

كشفت "بي إم دبليو"، مؤخرا، عن سيارتها المصفحة المضادة للقنابل ix5 VR6 الكهربائية بالكامل والمصفحة بشكل كامل لتكون مزودة بأقصى عوامل الأمان.

 

ووفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، صممت بي ام دبليو iX5 التي تعمل بخلايا الهيدروجين لتتحمل حتى أكثر الهجمات تحديا لقدرة أي مركبة، سواء تقليدية أو كهربائية، مثل انفجار قنبلة، وهو المفهوم الذي كشفت عنه لأول مرة من خلال معرض ميونخ الدولي للسيارات الشهر الماضي.

 

وأوضح الموقع أن البعض قد يتخيل أن مفهوم الحماية من الهجمات الإرهابية أمر سهل فقط يتم تزويد السيارات الحديثة بإضافات طفيفة مثل بعض الألواح الفولاذية والزجاج المدرع ، لكن الواقع أكثر تعقيدًا من ذلك. ماذا لو تعرض المحرك أو نظام التبريد للتلف وهو أمر سهل جدا، ماذا عن القنابل اليدوية ، أو ما هو أسوأ؟.

 

وأضاف أن المعضلة تكمن في أن تكون السيارة بمظهر خارجي شبيه بالسيارات التقليدية لكنها مزودة بوسائل حماية وأمان استثنائية، لذلك أرادت بي ام دبليو من خلال تقديمها لمفهوم iX5 الهيدروجينية، أن تُظهر أنه من الممكن الحصول على سيارة حماية ذات موثوقية عالية وأداء رفيع وفي نفس الوقت خالية من الانبعاثات.

 

الـ VR6 هي من فئة " السيارات المقاومة" المحددة من قبل مراكز اختبار المواد والهياكل المقاومة للهجمات (المعروف أيضًا باسم VPAM ، وبحسب بي ام دبليو السيارة الهيدروجينية لحالية هي سيارة الحماية الخاصة الفاخرة الأكثر مبيعًا في العالم من فئة الـ SAV وهي مختلفة عن الـ SUV لأن هذه الفئة التي تقتصر على سيارات البي ام دبليو لديها إمكانية أكثر من سيارات الـ SUV لأنها مخصصة لتكون رياضية بدرجة أعلى ومزودة بإمكانية السير في الطرق الوعرة. 

 

وفي هذه النسخة من الـ iX5 تعمل بنظام خلايا وقود الهيدروجين، بدلاً من محرك الاحتراق M Twinpower V8 بقوة 523 حصان.

بي إم دبليو سيارة بي ام دبليو ix5 مضادة للقنابل مواصفات بي ام دبليو iX5

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مضادة للقنابل وتعمل بالهيدروجين.. بي ام دبليو تكشف عن ix5 VR6

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