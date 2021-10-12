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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخصائي التغذية العلاجية تكشف أهمية وجبة الإفطار للأطفال| فيديو

وجبة الافطار للاطفال
وجبة الافطار للاطفال

قالت الدكتورة بيريهان محسن خطاب أخصائى التغذية العلاجية وطب الأطفال بالمعهد القومى للتغذية إن هناك العديد من الأطعمة، التى تؤثر بالسلب على صحة الأطفال، ومنها: البطاطس والشيبسى، وليس ضارة فقط أنها نشويات ولكنها تمتلك أيضا كمية دهون عالية جدا وزيوت مهدرجة وأملاح، إضافة إلى احتوائها على المواد الحافظة الضارة بصحة الطفل.

وأضافت أخصائى التغذية العلاجية، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن الطفل يقدم على شراء الشيبسى بدلا عن تناوله وجبة الفطار، ولكن الشيبسى يجعله يشعر بالجوع أكثر، كما أن جميع العصائر، التى يقدم عليها الطفل فى سوبر ماركت المدرسة، تحتوى على كمية سكريات عالية جدا، فتتحول إلى دهون، مما تساعد على زيادة وزن الطفل بشكل كبير جدا.

وأشارت أخصائى التغذية العلاجية، إلى أن يجب على كل أم أن توفر وجبة بديلة لطفلها بدلا عن تلك الوجبات، التى تعتبر دون فائدة، وأضافت أن يوجد العديد من الوجبات المهمة للأطفال، ومنها: اللبن والزبادى مع الخضار والفاكهة، ويجب أن يتناول وجبة الإفطار قبل نزوله للمدرسة.

وتم الذكر أن تساعد وجبة الإفطار للأطفال على نموّهم بشكلٍ طبيعيٍّ وصحي، وتكمن أهمية تناول وجبة فطور صحية للأطفال في تزويدهم بالطاقة بعد الانقطاع عن تناول الطعام خلال فترة النوم، وعلى الرغم من أنّ ما يتراوح من 20% إلى 30% من الأطفال والمراهقين يميلون إلى تخطي هذه الوجبة، إلّا أنّ سريعة وسهلة الحضير بالنسبة للأطفال ووالديهم، كما يمكن تحضير هذه الوجبة مُسبقًا، أو أخذها وتناولها خارج المنزل عند الحاجة للخروج في موعدٍ مُبكر، وأثناء ذهابهم إلى المدرسة.

أخصائى التغذية العلاجية إفطار التغذية العلاجية الفاكهه صحة الاطفال

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