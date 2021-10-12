رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني وخطط الأنشطة الطلابية

عقد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، اجتماعا اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس.

وحضر الاجتماع الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة الدكتور على صبري.



واستهل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة الاجتماع بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وللشعب المصري بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد الجديد والاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري بالخير والبركة والتقدم والازدهار .



وأكد رئيس الجامعة على ضرورة متابعة انتظام الدراسة بكليات الجامعة والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة منظومة تطعيم الطلاب وإرشاد الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم بالتوجه لإحدى نقاط التطعيم بالجامعة للتسجيل والتطعيم.



وكلف د. دسوقي عمداء الكليات بإعداد احصائية دقيقة بالموقف من التطعيم بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب .



كما ناقش المجلس خطط الكليات لاستقبال الطلاب الجدد وفعاليات الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعون لحرب أكتوبر المجيدة، ومتابعة تطبيق منظومة الكتاب الإلكتروني ومصادر التعليم والتعلم ، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمدرجات والمكاتب والمخازن.



وتابع المجلس المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



ووجه الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بوضع خطط للأنشطة الطلابية للعام الدراسي الجديد تتضمن توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

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