ماذا سيحدث للطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا في السعودية ؟

كشفت وزارة التعليم السعودية، عن إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى الانتساب، وفقا لقناة "الإخبارية".

وقالت وزارة التعليم توجيها عاجلا إلى إدارات التعليم في كافة المناطق بخصوص الطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا جرعتي لقاح كورونا بعد، وذلك بتحويلهم إلى (التعليم عن بعد أو الانتساب)، مع توفير كافة البدائل التعليمية المتاحة لهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وشددت الوزارة السعودية ضرورة استيفاء كافة الطلبة والطالبات للتعليمات والاشتراطات الصادرة من هيئة الصحة العامة "وقاية" بشأن التحصين بجرعتين أو ما قد يستجد لاحقا من إجراءات واشتراطات وذلك خلال مدة 30 يوما تبدأ مع بداية كل فصل دراسي.



واستثنت وزارة التعليم من هذا القرار الطلبة والطالبات الذين لديهم ظروف صحية تحول دون أخذهم للقاح وفقا لما تقرره الجهات الصحية المختصة.

وبيًنت الوزارة السعودية أنه على كافة إدارات التعليم بضرورة التواصل مع وزارة الصحة للحصول على بيان بأسماء الطلاب والطالبات الذين لديهم مثل تلك الظروف الصحية.

وكانت وزارة التعليم قد اشترطت من أجل العودة الحضورية في بداية هذا العام الدراسي حصول كافة الطلاب والطالبات على جرعتي لقاح كورونا، كما منحتهم مهلة زمنية قدرها أسبوعان بدأت مع انطلاق هذا الفصل الدراسي من أجل الحصول على الجرعتين، قبل أن تقرر إحالة كل من لم يحصل على جرعتي اللقاح إلى نظام التعليم بالانتساب.