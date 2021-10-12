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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق ممر مشاة نفق بطنطا بمياه الصرف.. والأهالي يطالبون المحافظ بإنها الأزمة

نفق الستوته
نفق الستوته

شهد ممر المشاه بنفق ستوته بمنطقة المحطة بطنطا تسرب مياة الصرف الصحي بممر سير المشاه مما ادي الي إعاقة حركة المواطنيين وخاصة الطلاب أثناء فترة الذهاب والخروج من المدارس.

محافظ الغربية يتابع ميدانيا مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وطالب الأهالي بسرعة تدخل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بإصدار تعليماته العاجلة للمواطنين بسرعة حل المشكلة بالنفق قبل تفاقهما ، خاصة وأنها أدت الي إعاقة حركة الطلاب والمواطنين أثناء سيرهم بالممر، الأمر الذي اضطرهم لعبور النفق من خلال طريق سير السيارات أسفل النفق.

في المقابل أعطي الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في تعليماته إلي مساعديه بسرعه التجاوب وانهاء الأزمة حفاظا على صالح المواطنين  خلال الفترة المقبلة .

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محافظ الغربية نفق ستوته امن الغربية تامين مواطنين

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